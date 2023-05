Inondations: Gatineau retient son souffle alors que les niveaux d'eau pourrait monter encore de 30 centimètres

Inquiets ou résignés, les Gatinois retiennent leur souffle alors que la municipalité s’attend à ce que les niveaux d’eau augmentent de 30 centimètres d’ici la fin de la semaine.

«C’est la première fois que je fais face à des inondations. Le fait que je ne peux plus sortir avec mon véhicule, c’est ça qui me stress le plus en ce moment», affirme Robert Hazar.

Le quartier du père de deux enfants a été un des plus durement touchés par les inondations historiques de 2017 et 2019. Le Gatinois a acheté au rabais en 2020 sur le boulevard Hurtubise dans l’espoir que le pire appartienne au passé.

Il regarde, sac de sable à la main, l’eau monter dangereusement depuis les pluies diluviennes du week-end.

«Ça n’était pas arrivé depuis les années 70. Après 2019, je me suis dit qu’on était peut-être bons pour un autre 40 ans», raconte-t-il.

«J’ai fait le pari, et je suis prêt à y faire face. Au pire, l’eau va rentrer, et les pompes vont faire le travail, ajoute-t-il. La vie au bord de l’eau, le calme, le quai navigable, en ville avoir ça, c’est un luxe.»

Écoutez l'entrevue avec Kevin Crane-Desmarais, journaliste pour TVA Nouvelles sur QUB radio :

Le pire à venir?

La mairesse de Gatineau, France Bélisle, a affirmé en point de presse en après-midi que les niveaux d’eau risquent de monter d’encore 30 centimètres d’ici vendredi, mettant à risque quelque 250 habitations.

Déjà, une vingtaine de Gatinois ont été pris en charge par la Croix rouge canadienne.

«Ce printemps est rempli de surprise» s’est-elle désolée.

Même si la crue printanière a monté plus vite que prévu, la Ville de Gatineau avait prévu le coup cette fois-ci, elle qui a fait face à son lot de sinistres dans les dernières années.

Des sacs de sable ont rapidement été mis à disponibilité des citoyens et des rues ont été remblayées afin d’assurer un couloir de sécurité pour les services d’urgence.

Préparé

De nombreux Gatinois aussi étaient mieux préparés cette année.

«J’ai trois pompes, et cinq de rechange, dit Serge Therrien. En 2019 j’en ai deux qui ont lâché. Et quand ça lâche, t’as pas 10 minutes pour la changer. Il faut s’équiper.»

Depuis l’inondation de 2019, M. Therrien ne laisse rien au hasard. Il possède une application sur son téléphone intelligent lui permettant d’accéder à une caméra qui pointe sur ses pompes dans son sous-sol.