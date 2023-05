Ingérence chinoise: Trudeau sur la défensive après les menaces contre un conservateur

Le gouvernement Trudeau a essuyé une pluie de reproches sur l’ingérence chinoise provenant de toutes parts, incluant de la bouche du conservateur Michael Chong, dont la famille aurait été menacée par un diplomate chinois encore en poste au Canada.

Prenant la parole après son chef Pierre Poilievre lors de la période de questions mardi, M. Chong a été chaudement applaudi lorsqu’il s’est levé pour livrer sa question au ministre de la Sécurité publique, Marco Mendicino.

«À quel moment le ministre de la Sécurité publique ou son personnel a été informé qu’un diplomate du Parti communiste chinois, monsieur Zhao Wei, avait moi ou ma famille dans sa mire?» a-t-il lancé aux banquettes adverses.

Le ministre Mendicino a tenu à exprimer sa «solidarité» envers le député et sa famille, sans toutefois lui offrir de réponse satisfaisante.

À quel moment le premier ministre et son cabinet ont-ils été informés de cette menace?

Selon un document ultra-secret produit en 2021 et obtenu par le «Globe & Mail», le Parti communiste chinois aurait visé l’élu conservateur et sa famille, basée à Hong Kong, en raison de ses prises de position allant à l’encontre du régime de Pékin, et surtout sa reconnaissance du génocide des Ouïghours, par exemple.

Bombardé de questions sur le cas de M. Chong par Pierre Poilievre comme par le chef néodémocrate Jagmeet Singh, Justin Trudeau n’a pas bronché et a maintenu le flou sur le moment où il a eu vent de l’initiative de Pékin.

Indigné par cette révélation, Pierre Poilievre s’est emporté en Chambre, mardi, forçant le président Anthony Rota à le menacer d’expulsion.

Le premier ministre a déclaré que le député Chong a désormais eu droit à une rencontre avec des officiels du gouvernement pour l’informer du dossier, lui qui n’en savait rien pendant les deux dernières années.

Le diplomate chinois cité dans le document comme ayant été affecté au dossier de M. Chong, Zhao Wei, serait toujours en poste, le gouvernement fédéral n’ayant pas sanctionné l’individu.

Ce dernier épisode s’inscrit dans une série de révélations qui plonge toujours plus loin dans l’embarras les libéraux de Justin Trudeau, qui doivent aussi ménager avec la situation rocambolesque du don chinois à la Fondation Pierre Elliott Trudeau.