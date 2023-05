Kim Kardashian a embauché un professeur de théâtre pour se préparer à son rôle dans «American Horror Story»

La vedette de téléréalité Kim Kardashian, qui apparaîtra dans la 12e saison de la série horrifique American Horror Story, se prépare pour son rôle en travaillant avec un professeur de théâtre.

«On va commencer les tournages à la fin du mois. La production a déjà commencé et j’ai très hâte», a confié la femme de 42 ans à Variety sur le tapis rouge du MET Gala lundi.

Celle qu’on a connue à travers l’émission Keeping up with the Kardashians brisera le moule de la téléréalité lors de son retour à la télévision. Il s’agit d’une première depuis qu’elle a animé le Saturday Night Live en 2021.

«J’aime les défis, a-t-elle avoué. J’adore sortir de ma zone de confort et essayer de nouvelles choses pour grandir».

L’annonce concernant l’arrivée de Kim Kardashian dans la distribution a été faite le mois dernier. Elle rejoindra les acteurs Emma Roberts, Matt Czuchry, Cara Delevingne, Annabelle Dexter-Jones, Michaela Jaé Rodriguez et Odessa A’zion.

L’ajout de Kim Kardashian à l’équipe d’AHS ne fait pas l’unanimité, cependant. Patti LuPone, une icône de Broadway qui a joué dans la troisième et la onzième saison de la série, a eu des mots très durs à son endroit.

«Désolée Kim, mais que fais-tu avec ta vie? Ne monte pas sur scène, Mme Worthington», a dit l’actrice de 74 ans lors de son passage à l’émission Watch What Happens Live.

Ce commentaire fait référence à une chanson de Noel Coward qui parle d’une mère qui force sa fille laide à monter sur scène.

Cette nouvelle saison d’American Horror Story est inspirée du roman Delicate Condition de Danielle Valentine qui sera publié en août. Elle rendra hommage au récit du Bébé de Rosemary en y ajoutant une «touche féministe», peut-on lire dans un communiqué de presse.

D'après les informations du New York Post