Kings : «Les gars sont fâchés, c’est une bonne chose»

Pour une deuxième année consécutive, les Oilers d’Edmonton ont mis des bâtons dans les roues des Kings de Los Angeles en séries éliminatoires. Évidemment que le tout laisse un goût amer dans la bouche du Québécois Phillip Danault et de ses coéquipiers.

Le bilan de fin de saison de la formation californienne, mardi, a beaucoup tourné autour des Oilers. Pour les Kings, cette équipe deviendra plus qu’un adversaire, mais bien un objectif à atteindre.

À lire aussi: «C'est parfois un avantage d'être un peu naïf» - Jack Hughes

À lire aussi: Pas question de jouer ailleurs qu’à Tampa pour Steven Stamkos

À lire aussi: LNH : pas d’arbitre québécois en deuxième ronde

«Tout le monde est fâché et malheureux de ce qui s’est passé, a admis Danault en conférence de presse. Nous voulons gagner. Nous ne sommes pas ici pour jouer du hockey "relax". Tu joues 82 matchs, c’est dur sur le corps et tu arrives en séries pour perdre au premier tour ; ce n’est pas très amusant.»

Le joueur de centre avait la lourde tâche de surveiller Connor McDavid durant les six rencontres, comme il l’avait fait l’année précédente. Le stratège défensif hausse son jeu d’un cran en séries et il l’a prouvé avant cela avec le Canadien de Montréal.

«L’an dernier, j’ai l’impression que je suivais McDavid comme son ombre, mais j’ai fait cela différemment cette année. C’était plus amusant et plus efficace de cette façon, d’imposer notre jeu, de garder la rondelle plus souvent. [...] Même si ça s’est terminé en six, pour cette raison, je me sentais mieux», a indiqué Danault.

Individuellement, l’athlète de 30 ans peut dire mission accomplie. Il a amassé cinq points et a limité McDavid à un seul but à cinq contre cinq. Le meneur des Oilers a été l’attaquant le plus utilisé en première ronde, avec un temps de glace moyen de 25 min 10 s.

Une bonne frustration

Après ce nouvel échec contre Edmonton, les Kings ne chercheront pas à tout changer, selon le capitaine Anze Kopitar. Quelques petites modifications s’imposeront, mais le Slovène pense que son équipe à ce qu’il faut pour battre les Oilers.

«L’an dernier, nous étions heureux d’atteindre [les séries] et cette année, il était attendu que nous y participions. Nous ne sommes certainement pas heureux de cette sortie au premier tour. Comme je l’ai dit, après cette année, les gars sont fâchés, c’est une bonne chose», a-t-il mentionné.

Même son de cloche du côté du défenseur d'expérience Drew Doughty, qui espère recroiser ses rivaux albertains.

«Je veux jouer contre Edmonton à nouveau. Nous avons effectué quelques ajustements et nous étions la meilleure équipe pendant [le match numéro 6]. J’adorerais affronter Edmonton encore. La rivalité ne fait que grandir et grandir, et c’est le genre de confrontation que nous aimons. Tout ce à quoi je vais penser cet été, c’est les Oilers d’Edmonton, perdre contre eux, et obtenir une nouvelle chance.»