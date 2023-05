La Côte-Nord pourrait être épargnée, malgré l’avertissement de pluie en vigueur

Avec la crue printanière, Hydro-Québec se fait rassurant et ne prévoit aucun débordement au niveau des barrages. Le niveau d’eau demeure stable, mais un avertissement de pluie est toujours en vigueur sur la Côte-Nord, notamment à Sept-Îles où on attend jusqu’à une dizaine de millimètres d’ici la fin de journée.

«Ce sont des réservoirs qui sont en mesure d’accueillir de grande quantité d’eau, a rassuré Cathy Hamel, conseillère en relations chez Hydro-Québec. Chaque printemps, avant la crue, on s’assure d’avoir un seuil minimal d’eau pour être en mesure d’accueillir toute l’eau de la fonte des neiges ».

Les régions de l’Est-du-Québec demeurent pour l’instant épargnées par les débordements des rivières qu’on a constatés ailleurs dans la province, principalement en raison du mois d’avril qui est demeuré assez sec dans le secteur. Il y a eu beaucoup moins d’accumulation de pluie que les normales de la saison. On a recensé uniquement 29 mm de pluie pour le mois d’avril à Mont-Joli, et 22 mm à Gaspé.

On attend toutefois des précipitations au Bas-Saint-Laurent au cours des prochaines heures.

«Il n’y a pas d’inquiétude à avoir, a lancé d’entrée de jeu André Cantin, météorologue chez Environnement Canada. Il y a des précipitations prévues [d’ici les] 48 prochaines heures, mais au point de vue de quantité, il n’y a rien d’inquiétant».

Les experts en changements climatiques sont préoccupés. Des événements climatiques comme celui que vit présentement Baie-Saint-Paul dans Charlevoix sont de moins en moins isolés, ils sont de plus en plus fréquents et de plus en plus graves.

«Malheureusement ce genre d’événements extrêmes liés aux précipitations et à l’augmentation généralisée de la température à l’échelle mondiale est de plus en plus fréquent, mais aussi cause de plus en plus de dommages économiques et humains à l’échelle du Québec et du Canada, a expliqué Ursule Boyer-Villemaire, spécialiste en risques climatiques chez Ouranos. On parle de plusieurs dizaines de millions de dollars, et d’ici 2100 ça pourrait tripler ».

Des experts avertissent à moyen et long terme que plusieurs infrastructures devraient être revues pour assurer leur pérennité.