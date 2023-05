La médaillée de bronze des Jeux de Tokyo est plus motivée que jamais

Incertaine si elle allait poursuivre sa carrière jusqu’aux Jeux de Paris, la médaillée olympique Catherine Beauchemin-Pinard est maintenant plus motivée que jamais à vivre ces troisièmes olympiades en 2024 dans la Ville Lumière.

Un élément déterminant a fait basculer la réflexion de la judoka médaillée de bronze des Jeux de Tokyo chez les moins de 63 kg, qui partira ce mercredi pour Doha en prévision du championnat mondial.

«Je voulais poursuivre un an après les Jeux de Tokyo, mais ma médaille d’argent au championnat mondial l’an dernier m’a motivé à continuer jusqu’à Paris, a-t-elle expliqué. Cette médaille d’argent a démontré que je suis capable de rivaliser avec les meilleures au monde.»

«En vertu de ma deuxième place au mondial, je suis déjà en bonne position dans le processus de sélection pour les Jeux de 2024, de poursuivre Beauchemin-Pinard. Même si ça ne fut pas toujours facile, notamment avec la coupure de poids, j’aurais eu plus de regret si j’avais arrêté après les mondiaux l’an dernier au lieu de pousser encore deux ans.»

La pause après Tokyo a été bénéfique. «Parce que le processus de sélection avait duré un an de plus en raison du report d’un an des Jeux, j’avais hâte que Tokyo soit derrière moi, a-t-elle reconnu. J’avais besoin d’un petit repos. Je voulais faire autre chose dans la vie que me concentrer uniquement sur le judo. J’ai notamment fait du vélo de route et ça m’a fait du bien.»

AFP

Beauchemin-Pinard continue de vivre avec les contraintes de la perte de poids avant les compétitions importantes, mais c’est beaucoup moins ardu que dans le passé. «C’est chien à faire, a-t-elle imagé, mais c’est moins difficile qu’avant. J’ai hâte à la retraite quand je n’aurai plus à vérifier constamment mon poids.»

Des attentes très élevées

Forte d’une médaille d’or au Grand Chelem de Tel-Aviv en début de saison et d’une médaille de bronze en Turquie sans oublier son titre de vice-championne du monde, la protégée d’Antoine Valois-Fortier ne vise rien de moins que la première place du podium à Doha.

«Ça serait un mensonge de prétendre que je vise le podium, a-t-elle souligné. Je vise la médaille d’or. J’étais vraiment proche l’an dernier. Je vais y aller un combat à la fois, mais je veux tous les gagner.»

Transition en douceur

Afin de s’assurer de vivre une transition en douceur après Tokyo, Beauchemin-Pinard a continué de s’entraîner avec Sasha Mehmedovic tout en amorçant une collaboration avec Valois-Fortier qui a été propulsé à la tête de l’équipe canadienne au moment de sa retraite.

«On a opté pour une solution hybride. Sasha me coachait depuis six ans. On a vécu les Jeux de Rio, mon changement de catégorie et ma médaille à Tokyo. De fil en aiguille, c’est devenu plus simple de continuer uniquement avec Antoine parce que c’est lui qui nous accompagnait lors des événements internationaux. La transition s’est bien passée et la présence d’Antoine m’a permis d’améliorer certains aspects de mon judo qui ont été profitables.»

Valois-Fortier aime ce qu’il voit de Beauchemin-Pinard. «Sur le plan mental, Catherine se retrouve à une superbe belle place, a indiqué l’entraîneur-chef de l’équipe canadienne. Elle a du plaisir à l’entraînement et elle est motivée à faire encore mieux lors des prochains Jeux. Avec les années, elle a appris à se connaître autant en judo qu’à l’extérieur.»

«L’an dernier, ses résultats s’amélioraient plus elle s’approchait du championnat mondial et c’est le même scénario cette année, de poursuivre le médaillé de bronze des Jeux de Londres en 2012. Quand le stress se traduit en excitation et non en anxiété, elle est très performante.»