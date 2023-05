La mère de Nick Kyrgios s’est fait voler la voiture de son fils par un homme armé

La mère du joueur de tennis Nick Kygrios a vécu un événement traumatisant lundi matin, en Australie.

Selon le réseau Australian Broadcasting Corporation, un homme de 32 ans a pointé une arme à feu sur la femme et lui a demandé les clés du véhicule de son fils, une Tesla verte fluo.

Le malfaiteur aurait également demandé à la dame de lui montrer comment conduire le véhicule. Elle aurait ensuite réussi à s’enfuir et à demander de l’aide.

Le 26e joueur au monde n’était pas très loin de la scène et a utilisé une application pour suivre les mouvements de son automobile. Les policiers ont donc pu localiser la voiture et une poursuite à plus de 85 km/h s’en est suivie.

Le voleur est ensuite entré dans une zone scolaire, ce qui a permis à Kygrios d’ordonner – toujours via son application – de limiter la vitesse du véhicule à 80 km/h. La manœuvre a permis aux autorités de procéder à l’arrestation du bandit.

Ce dernier fait maintenant face à cinq chefs d’accusation, dont vol à main armée.