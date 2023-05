Lac-Mégantic: quel scandale

Tous les Québécois devraient regarder le documentaire de Philippe Falardeau sur la catastrophe de Lac-Mégantic. Et tous les Québécois devraient être furieux.

C’est le scandale québécois, canadien, nord-américain le plus indigne des 10 dernières années.

Pour paraphraser Péloquin sur la murale du Grand théâtre de Québec, je dirais : « Vous êtes pas écœurés de (voir des concitoyens) mourir (à cause du transport en train de matières dangereuses), bande de caves ? C’est assez ! »

LES QUESTIONS QUI TUENT

Vous vous êtes passionnés pour le film Erin Brockovich sur l’histoire vraie d’une militante qui s’est battue contre des géants industriels ? Vous adorez les documentaires revendicateurs de Michael Moore qui questionnent les autorités ? Vous avez capoté sur les documentaires sur les dessous de l’industrie du tabac par exemple ? Vous n’avez encore rien rien vu.

J’ai visionné d’une traite les quatre épisodes de Lac-Mégantic : ceci n’est pas un accident, disponibles depuis mardi sur la plateforme VRAI et je me suis posé mille et une questions :

– Pourquoi a-t-on laissé la MMA, qui avait un si mauvais bilan de sécurité, faire traverser des trains à travers nos villes ?

– Pourquoi le gouvernement du Canada (par le biais de Transports Canada) nous fait croire qu’il a notre sécurité à cœur alors qu’il n’a que le bien-être de l’économie à cœur ?

– Pourquoi n’y a-t-il jamais eu d’enquête publique sur ce scandale éhonté ?

– Pourquoi au Canada les compagnies ferroviaires font ce qu’elles veulent, constituant un véritable État dans l’État ?

– Pourquoi des familles ont-elles été expropriées à Lac-Mégantic avec un mépris et une arrogance sans nom ?

– Pourquoi a-t-on laissé les compagnies se surveiller elles-mêmes, comme le résume bien un des intervenants du film : « On a confié la garde du poulailler au renard » ?

– Pourquoi a-t-on concentré toute l’attention médiatique sur les employés (comme Tom Harding) alors qu’on parle peu des immenses dangers inhérents à l’industrie ferroviaire de transport de matières dangereuses ?

– Pourquoi n’a-t-on pas augmenté les mesures de sécurité quand le transport de pétrole par voie ferroviaire a augmenté de 28 000 % entre 2009 et 2013 ?

– Pourquoi, alors que c’est interdit au Wisconsin, le Canada autorise qu’un seul (UN SEUL) employé opère un train de marchandise ?

– Pourquoi accepte-t-on que les compagnies de chemin de fer soient aussi irresponsables que celles de tabac à une certaine époque: on sait que notre produit est dangereux mais on continue à fermer les yeux ?

LA VIE EN ROSE

Pas plus tard que la semaine dernière, le ministre des Transports du Canada, Omar Alghabra, s’est promené en talons hauts roses pour montrer à tout le monde à quel point il avait la cause des femmes à cœur. Quel est le rapport avec les transports ? Aucune idée.

Moi j’aimerais bien que le ministre des Transports du Canada visionne les quatre épisodes de la série de Philippe Falardeau et qu’il explique aux Canadiens pourquoi on laisse les entreprises ferroviaires se conduire en cowboys d’un bout à l’autre du pays. Pourquoi il n’y a toujours pas d’enquête publique sur la tragédie qui a tué 47 personnes.

Bref, j’aimerais bien que le ministre enlève ses talons roses... et ses lunettes roses.