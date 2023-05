Le dernier trophée de Patrice Bergeron?

À défaut de gagner la coupe Stanley, Patrice Bergeron pourrait tout de même se consoler en mettant la main sur un honneur individuel.

La Ligue nationale de hockey a en effet annoncé mardi que le capitaine des Bruins était en nomination pour le trophée Selke. Ce dernier récompense le meilleur attaquant à caractère défensif du circuit Bettman.

Le Québécois pourrait remporter cet honneur pour la sixième fois de sa carrière, lui qui l'a gagné lors de la saison 2011-2012, 2013-2014, 2014-2015, 2016-2017 et 2021-2022.

Les deux autres nominés sont Mitchell Marner des Maple Leafs de Toronto et Nico Hischier des Devils du New Jersey.

Bergeron a récolté 58 points en 78 matchs, lors de la dernière campagne, tout en maintenant une excellente fiche de + 35. De son côté, Marner a connu la meilleure saison offensive de sa carrière avec une récolte de 99 points en 80 rencontres.

Avec 80 points et une fiche de + 33, Hischier sera certainement au plus fort de la course pour remporter le trophée Selke.

Un autre honneur pour Anze Kopitar?

La LNH a également dévoilé l'identité des trois joueurs en nomination pour le trophée Lady Byng.

Anze Kopitar, Jack Hughes et Brayden Point sont les candidats pour cet honneur qui récompense le joueur le plus gentilhomme de la LNH.

Le capitaine des Kings de Los Angeles pourrait mettre la main sur ce trophée pour la deuxième fois de sa carrière, lui qui avait remporté l'honneur de la saison 2015-2016.

C'est Kyle Connor des Jets de Winnipeg qui l'avait gagné lors de la dernière campagne.