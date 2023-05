Le James Harden du bon vieux temps

Les nostalgiques ont été servis lundi soir, lorsque James Harden semblait avoir déniché la fontaine de Jouvence.

En l’absence de Joel Embiid chez les 76ers de Philadelphie, le vétéran de 33 ans a pris la situation en main pour permettre aux siens de vaincre les Celtics de Boston 119 à 115 dans le premier match de la série du deuxième tour opposant les deux formations.

À lire aussi: La NBA de retour aux Émirats arabes unis

À lire aussi: Une tragédie a frappé l’entraîneur des Bucks pendant les séries

À lire aussi: NBA: Stephen Curry et LeBron James en mettront plein la vue

Harden a inscrit pas moins de 45 points, ce qui égale son record dans un match éliminatoire. C’était également la 10e fois qu’il amassait au moins 40 points dans une rencontre des séries, mais la première fois depuis le 28 mai 2021, quand il portait les couleurs des Nets de Brooklyn.

«Il y avait longtemps que je ne m’étais pas senti dans la zone, a affirmé Harden après le match. Je me suis senti très bien. J’étais juste agressif avec mes tirs et je faisais ce que je voulais. Je suis encore capable de le faire. Ça m’a fait du bien de réussir des tirs et de nous donner une chance de gagner le premier match à l’étranger.»

Harden n’est pas le premier joueur à inscrire au moins 45 points depuis le début de la phase d'après-saison dans la NBA. Stephen Curry en a totalisé 50 dimanche, au cours de l’affrontement qui a permis aux Warriors de Golden State d’éliminer les Kings de Sacramento.

Jimmy Butler (Heat de Miami) a encore fait mieux avec 56 points dans le quatrième match de la série contre les Bucks de Milwaukee. Devin Booker (Suns de Phoenix) a quant à lui récolté 47 points lors de la cinquième partie des siens contre les Clippers de Los Angeles.

Les plus grandes performances d’un joueur de la NBA en séries

1 – Michael Jordan (Bulls de Chicago) – 63 points le 20 avril 1986

2 – Elgin Baylor (Lakers de Los Angeles) – 61 points le 14 avril 1962

3 – Donovan Mitchell (Jazz de l’Utah) – 57 points le 17 août 2020

4 – Jimmy Butler (Heat de Miami) – 56 points le 24 avril 2023

4 – Charles Barkley (Suns de Phoenix) – 56 points le 4 mai 1994

4 – Michael Jordan (Bulls de Chicago) – 56 points le 29 avril 1992

4 – Wilt Chamberlain (Warriors de Philadelphie) – 56 points le 22 mars 1962