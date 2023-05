Le marché s’est stabilisé

Après avoir vécu trois années de turbulences en raison de la pandémie, les concessionnaires des différentes marques de quads et de véhicules côte à côte peuvent maintenant compter sur un approvisionnement normal pour répondre aux attentes des consommateurs.

« Le marché se replace réellement. Les véhicules deviennent de plus en plus disponibles, explique le responsable des ventes terrestres chez Adrénaline Sports de Québec, Robert Gingras. Il y a vraiment une nette amélioration comme pour les livraisons. On ne parle plus de huit à douze mois pour qu’un consommateur reçoive son unité, mais bien de trois mois, au maximum. Aussi, nous avons présentement en main de nombreux véhicules pour des livraisons immédiates. » Il n’y a pas si longtemps, certains véhicules étaient livrés au consommateur avec des pièces manquantes.

« Les véhicules arrivent vraiment complets maintenant, quel que soit le modèle choisi par le consommateur. »

En ce qui a trait à la division du marché entre véhicules de travail et véhicules de loisir, voici ce que l’expert déclarait.

« On dirait qu’avec la nouvelle ligne de véhicules de travail de BRP, nous allons vivre une bonne augmentation dans cette partie du marché. J’ai eu la chance de les essayer à Houston. Il s’agit d’un VTT Outlander à deux places avec un moteur de 500 cc ou de 700 cc, à un cylindre. Le châssis est aussi nouveau. »

Il devrait d’ailleurs arriver en magasin sous peu.

« Dès l’annonce de son arrivée sur le marché, les consommateurs se sont manifestés. Pour ce qui est des véhicules de performances et de sentiers, le tout se porte bien. Avec la nouvelle série, nous aurons une gamme plus complète. Le marché a pris son essor ce qui fait que les ventes des véhicules sont meilleures. Nous n’attendons plus de pièces, nous sommes capables de livrer rapidement les véhicules. C’est ce que le consommateur recherche. »

Retour à la normale

Le même son de cloche nous a été donné par Dave Marcotte, co-propriétaire de SM Sports qui représente de nombreuses autres marques.

« Avec les manufacturiers que nous représentons, nous sommes capables d’avoir de l’inventaire. Alors, si quelqu’un veut s’acheter un véhicule, côte à côte ou quad, il n’y a aucun problème pour livrer immédiatement. Il est certain que les manufacturiers américains comme Polaris sont capables de produire beaucoup plus rapidement que chez les Japonais comme Suzuki ou Yamaha. Du côté de CFMOTO, ça va extrêmement bien pour ce qui est de l’approvisionnement en véhicules, tout cela m’amène à dire qu’enfin, le marché est revenu à la normale. »

Pour cet expert, le marché des machines utilitaires est dominant actuellement.

« Présentement, ce sont vraiment mes véhicules utilitaires qui trouvent preneur. Les machines à haute performance, c’est plus tranquille. »

Un modèle électrique

Les gens de SM Sport attendent avec impatience l’arrivée des nouveaux modèles de Ranger électriques.

« Nous attendons impatiemment l’arrivée des modèles Ranger Kinetic qui sont tous déjà vendus chez nous. Ces côte à côte sont véritablement révolutionnaires. Ils sont produits en collaboration avec la compagnie de moteurs Zéro, qui est dans le marché de la motocyclette électrique depuis plusieurs années. Je crois que nous arrivons sur le marché avec un véhicule qui marquera un tournant dans le domaine des VTT électriques. »

Ce nouveau Ranger est équipé d’un moteur électrique de 110 HP, permettant au Kinetic d’être 35 % plus performant que les autres véhicules de sa gamme, actuellement sur le marché.

Le poids accepté dans la boîte arrière est de 1250 livres.

Selon les données du manufacturier, le véhicule possède un couple de 140 lb/pi. La batterie au lithium de 14,9 kWh possède une autonomie estimée à 72 kilomètres ou 45 milles. Il y a un chargeur à bord de 3 kW, installé en usine. La charge est rapide à partir d’une prise de 120 volts. La garde au sol est de 14 pouces.

Pour son utilisation dans des conditions hors sentiers, loin des bornes de rechange conventionnelles, il faut prévoir un système pour assurer la recharge.

La morale qu’il faut tirer du marché actuel est assez simple.

Les concessionnaires peuvent maintenant livrer aux consommateurs immédiatement ou presque, les véhicules qu’ils désirent.