Les Québécois sont devenus agressifs

Nous avons longtemps été un peuple tricoté serré.

Cette promiscuité dont nous tirions une légitime fierté reposait sur notre statut de minoritaires de langue française et de religion catholique au Canada.

En nous ouvrant au monde, en nous affranchissant à vrai dire, nous sommes devenus plus tolérants, plus ouverts envers ceux qui n’étaient pas des « de souche », comme nous nous distinguions.

Cela a correspondu à quelques décennies où nombre de citoyens croyaient à la souveraineté du Québec qui nous libérerait de notre complexe de vaincus.

Nous avons traversé deux périodes déchirantes, celles de 1980 et de 1995, où la politique nous a heurtés et nous a blessés collectivement.

Frères ennemis

Depuis les deux échecs référendaires, nous francophones, frères ennemis, nous sommes détricotés. Pour se retrouver confrontés au multiculturalisme d’un Canada postnational vantant les mérites exclusifs des droits individuels. Le je-me-moi a créé de nouvelles frontières au Canada. Et les Québécois ont découvert que leur moi collectif régressait.

La révolution technologique a fait exploser le Québec. Les réseaux sociaux ont fasciné les nouvelles générations pour qui le passé québécois n’avait plus de poids. C’est alors que la langue française en a pris pour son rhume et que la politique migratoire galopante de Trudeau fils a imposé sa loi, sa culture et son paradigme.

Les Québécois ne se montrent plus solidaires les uns envers les autres. La preuve en est que le parti politique qui s’est baptisé « solidaire » et qui attire les jeunes générations a déclaré la guerre des générations. Il pratique la politique avec colère et arrogance. C’est un parti plus diviseur que rassembleur qui a opté pour une stratégie sournoise dans ses combats.

Il contamine à vrai dire la vie politique jusqu’à faire perdre la tête ou ce qui en reste au Parti libéral du Québec. QS a aussi ouvert la voie au Parti conservateur d’Éric Duhaime, lequel a peine à suivre ses troupes plus enclines que lui à admirer Trump, Poutine ou Poilievre.

Les Québécois ont toujours eu la réputation d’être spontanés, authentiques, voire un peu trop naïfs. Les Français, par exemple, nous envient notre bonne humeur. Mais aujourd’hui, dans le contexte perturbant dans lequel nous vivons, les Québécois sont devenus agressifs. C’est palpable à travers le choc des générations, accentué par la disparition des codes de politesse.

Langage relâché

Le tutoiement systématique y est pour quelque chose, de même que le relâchement du langage des personnes en autorité et dans le milieu artistique. Les vedettes se bousculent dans les médias parlant une langue vulgaire, truffée d’anglicismes et d’expressions à faire rougir un voyou.

Qui n’a pas eu les cheveux hérissés la semaine dernière en entendant des enseignants sacrer à tue-tête devant des enfants en utilisant un vocabulaire scatologique pour les éclabousser et les humilier ?

Les Québécois se sont transformés en mal embouchés colériques, incapables de se contenir.

Trop d’entre eux aiment haïr leurs adversaires et les contradicteurs. Même des vieux dans les CHSLD insultent ceux qui font métier de les aider.

On ne se reconnaît plus. Les relations entre nous ressemblent à des collisions. Tout le monde se maudit. Le Québec est devenu une arène de boxe. Hélas, les enfants en sont les premières victimes.