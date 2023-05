Les Remparts à un match de la finale

GATINEAU | Patrick Roy disait après le match no. 2 : « on n'est pas parfaits mais je peux dire qu'on l'est sur le plan de la résilience ». Mardi, les Remparts en ont de nouveau fait la preuve.

En avant 3-1 en deuxième, les Remparts ont permis aux Olympiques de Gatineau de revenir dans le match et même de prendre les devants 4-3 en milieu de troisième période. Comme ils l'ont souvent fait cette saison, ils n'ont pas abandonné et Zachary Bolduc a inscrit un but important avec quatre minutes à faire pour forcer la tenue d'une prolongation. James Malatesta, avec son deuxième du match, a mis un terme au débat et permis aux Diables rouges de non seulement se sauver avec un gain de 5-4 mais surtout de prendre les devants 3-0 dans la série demi-finale.

« On a été de même toute l'année, a rappelé Patrick Roy. Ce sont des situations qui ne changent pas à la dernière minute. Ce n'est pas une switch on et off. Tout l'hiver, on a été résilient, on n'a jamais cherché d'excuses et on s'est toujours battu. Même s'ils ont pris les devants 4-3, je n'ai pas senti qu'on était en panique. Un moment donné, je me suis demandé si je prenais un temps mort ou non mais je ne sentais pas le banc excité. Je sentais qu'ils étaient en confiance qu'ils marqueraient un but. »

« C'est notre caractère. On est un groupe mature et on veut vraiment gagner », disait quant à lui Malatesta.

Rousseau solide

Les Remparts doivent assurément une fière chandelle à leur gardien William Rousseau qui, en troisième, alors que les Olympiques accentuaient la pression, a frustré à de nombreuses reprises les attaquants gatinois. Il a terminé le match avec 36 arrêts.

« Il a été incroyable. En troisième, on a échappé plusieurs couvertures, on va être honnête. Will a fait les arrêts importants et il nous a gardé dans le match. Il y a des choses qu'on doit continuer à améliorer et qu'on va continuer à améliorer », résumait Patrick Roy.

D'ailleurs, cette prestation du gardien de 19 ans venait à point puisque les Remparts ont évolué sans leur pilier défensif, Nicolas Savoie, victime d'une blessure en deuxième période du match no. 2.

« Nico, c'est un gros morceau. Il bloque des lancers, fait un bon travail devant le filet. Ça fait mal mais les gars ont été capables d'élever leur niveau de jeu », estimait Rousseau.

D'ailleurs, les 5000 partisans au centre Slush Puppie ont tenté à quelques occasions de le déranger en scandant son nom durant le match.

« C'est rare que je les entends mais aujourd'hui, je ne vais pas cacher que je les ai entendus. Ils ont fait un bon travail mais je suis un gardien qui aime la pression. J'adore ça et j'utilise ça comme motivation. »

Continuer d'y croire

De son côté, Louis Robitaille ne cherchait pas de midi à quatorze heure pour expliquer ce qu'il manquait aux Olympiques mardi.

« Il manquait ce but-là. Il manquait ce but-là », a-t-il répété.

La défaite était encore amère dans le camp gatinois mais Robitaille tenait toutefois à assurer une chose : les Olympiques ne se livreront pas en pâture lors du match no. 4 de mercredi.

« On est là. On va sortir fort demain. Je crois en ce groupe-là. Si un groupe peut remonter, c'est nous. Mais je ne commencerai pas à parler des quatre victoires. Ça va être une à la fois.

« Je ne peux pas être fâché après eux parce que les intentions étaient bonnes. Ils n'ont jamais abandonné. La ligne est mince mais si on continue à faire ça, ça va payer. Les séries, c'est une question de momentum. Eux, ils y croient. Si on va gagner le match demain, on va remettre la pression sur eux. Ce sera un match à la fois. Dans les Championnats mondiaux, il faut que tu gagnes le quart de finale, ensuite la demi-finale, ensuite tu vas en finale. C'est comme ça qu'on va l'approcher, une à la fois. »

Par ailleurs, après avoir été un cas douteux pour le match de mardi, Justin Robidas a pris part au match pour les Remparts.

« Super bien », a-t-il simplement répondu lorsqu'un confrère lui a demandé comment il s'était senti sur la patinoire.