LHJMQ: Halifax casse le party à Sherbrooke

SHERBROOKE | Tout était en place pour que le Phœnix poursuive sur sa lancée et demeure invaincu depuis le début des séries. Les 4 005 spectateurs étaient déjà sur le bout de leur siège dès la mise en jeu initiale. Mais les Mooseheads voyaient les choses autrement et ils l’ont emporté 5 à 2 mardi.

• À lire aussi: LHJMQ : le gardien des Mooseheads de Halifax est véritablement dans sa bulle

• À lire aussi: LHJMQ: les Mooseheads gardent leur calme malgré tout

• À lire aussi: LHJMQ: la défensive du Phoenix effectue le travail face aux canons des Mooseheads

Halifax n’a pas terminé au deuxième rang de la LHJMQ pour rien. Et même si elle s’est présentée à Sherbrooke sans le meilleur pointeur du circuit en saison régulière, Jordan Dumais, blessé au haut du corps, la troupe de Sylvain Favreau voulait revenir dans l’affrontement afin d’éviter de faire déjà face à l’élimination.

Après avoir perdu les deux premiers matchs de cette demi-finale devant leurs fans, les Mooseheads ont rebondi en touchant quatre fois la cible sans riposte et la série est maintenant 2 à 1 à l’avantage du club de l’Estrie.

L’entraîneur des « Orignaux » avait mentionné, la veille, qu’il n’y avait pas de panique dans son clan et il avait bien raison. Ses joueurs offensifs ont d’ailleurs réussi à percer la défensive adverse.

« Des fois, une défaite en prolongation peut être crève-cœur [comme dimanche], mais dans notre cas, ça nous a donné une confiance. On est capables de compétitionner contre eux », a dit Favreau.

« On a été trop passifs au départ, a pour sa part observé Stéphane Julien, derrière le banc du Phoenix. On a eu une chance en avantage numérique en début de match, mais on a été trop mous. Après, on a couru après le score, mais c’était peine perdue. »

Un gardien en confiance

L’équipe des Maritimes peut dire un gros merci à son gardien Mathis Rousseau, qui a tenu le fort lors des six jeux de puissance des favoris locaux.

« On avait plus de cœur, a remarqué Rousseau. C’était le match qu’on devait gagner. [...] Mon but, c’est de laisser les gros canons de Sherbrooke endormis, parce que s’ils prennent de la confiance, ça peut faire des dommages. »

À part Cole Huckins et Ethan Gauthier, qui l’ont déjoué au deuxième vingt, Rousseau s’est dressé, réalisant 36 arrêts.

Alexandre Doucet en est un autre qui s’est illustré avec une soirée de trois points. Un peu à l’image de l’attaquant du Phœnix Jacob Melanson, auteur d’un tour du chapeau dans le premier match à Halifax devant famille et amis, Doucet s’est amusé dans sa ville natale. Le vétéran a permis aux Mooseheads d’ouvrir le pointage pour la première fois dans cette série.

« On a arrêté de les regarder et on s’est mis à travailler », a analysé Doucet.

Mr. PK got us going shorthanded



🚨 Doucet (8) SH 5:57 1st period

🍎 Furlong | #GoMooseGo🫎 pic.twitter.com/wBzPaAbnBP — Halifax Mooseheads (@HFXMooseheads) May 2, 2023

Zachary L’Heureux et Markus Vidicek ont aussi bien fait avec deux points chacun.

Douche froide

Doucet a vite cassé le party au Palais des sports Léopold-Drolet. Le Sherbrookois a lancé les hostilités, à court d’un homme, profitant d’un revirement pour filer vers Olivier Adam et le déjouer d’un bon lancer des poignets. Doucet s’est ensuite fait complice du filet de Vidicek.

Puis, L’Heureux a profité d’un avantage numérique pour augmenter l’avance des visiteurs. L’espoir des Predators de Nashville a eu tout le temps du monde pour marquer et ainsi jeter une douche froide dans l’amphithéâtre bondé.

C’est une réussite d’Evan Boucher au début du deuxième tiers qui a chassé Adam de la partie. Ce dernier a cédé quatre fois sur 12 tirs.

La recrue Samuel St-Hilaire s’est amenée dans la mêlée, vivant ses premiers moments en séries dans la LHJMQ. Il a été parfait, repoussant les 13 rondelles dirigées vers lui.

Josh Lawrence a enrichi la marque dans une cage déserte.

« Une claque au visage »

Du côté du Phoenix, les joueurs ont encaissé le revers avec lucidité.

« Nous ne nous sommes pas présentés et ils en ont profité, a admis Huckins. On va apprendre de nos erreurs. Nous avons beaucoup de confiance et ils nous ont servi une claque au visage ce soir [hier]. »

« On ne s’attendait pas à ce que la série se termine 4 à 0, a mentionné Ethan Gauthier. Mais c’est difficile de l’échapper quand on mène 2 à 0 [dans la série]. On aurait pu mettre ça hors de portée, mais on va leur donner le crédit. Ils méritaient de gagner. »

► Le quatrième match de cette demi-finale sera disputé jeudi soir, toujours à Sherbrooke.