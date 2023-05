LNH : Voici les premiers de classe après la première ronde

Personne ne gagne le trophée Conn-Smythe après une seule ronde éliminatoire, mais plusieurs joueurs ont livré d’inspirantes performances pour permettre à leur équipe de franchir la première étape vers une conquête de la coupe Stanley.

Voici le premier de classe de chaque club toujours en lice dans la Ligue nationale de hockey (LNH) :

Devils du New Jersey : Akira Schmid

Les Devils étaient complètement largués après les deux premiers matchs de leur série contre les Rangers de New York. L’entraîneur-chef Lindy Ruff a décidé d’envoyer le gardien Akira Schmid dans la mêlée et il passe aujourd’hui pour un vrai génie. L’homme masqué de 22 ans a maintenu un taux d’efficacité de ,951 et a réussi deux blanchissages en cinq parties.

Golden Knights de Vegas : Mark Stone

Le capitaine des Golden Knights n’avait pas joué depuis le 12 janvier quand il a chaussé ses patins pour le premier match contre les Jets de Winnipeg. Stone n’avait absolument pas l’air d’un joueur rouillé. Il a inscrit trois buts et s’est fait complice de cinq des réussites de ses coéquipiers en cinq parties. Ses huit points le placent à égalité avec Chandler Stephenson au premier rang des pointeurs des «Chevaliers dorés» après une ronde.

Hurricanes de la Caroline : Sebastian Aho

Le joueur de centre que reluquait Marc Bergevin à l’été 2019 a été excellent pour permettre aux «Canes» de défaire les Islanders de New York en six parties. Le Finlandais de 25 ans a touché la cible quatre fois et a fourni trois mentions d’aide pour sept points. Aho en a aussi profité pour devenir le meilleur buteur de l’histoire des Hurricanes/Whalers, lui qui a dorénavant 22 réussites à son compteur lors des séries éliminatoires.

Kraken de Seattle : Philipp Grubauer

Il est difficile de choisir un représentant pour le Kraken, considérant que tout le monde a mis la main à la pâte pour mettre fin à la saison des champions en titre. Aucun joueur de la 32e équipe de la LNH n’a inscrit plus de deux buts contre l’Avalanche du Colorado. Grubauer mérite toutefois d’être sous les projecteurs pour ses 214 arrêts en sept parties, un sommet parmi tous les gardiens qui ont vu de l’action pendant la première ronde.

Maple Leafs de Toronto : Mitch Marner

Marner fait ce qu’il sait faire de mieux depuis le début des séries. Le fabricant de jeux a amassé neuf mentions d’aide en six parties contre le Lightning de Tampa Bay. L’attaquant a aussi inscrit deux buts dans la série qui a finalement permis aux Maple Leafs de franchir la ronde initiale pour la première fois en 19 ans.

Oilers d’Edmonton : Leon Draisaitl

Non, Connor McDavid n’est pas le meilleur joueur des Oilers présentement. C’est Draisaitl qui mérite ce titre après avoir été dominant dans les trois zones de la patinoire pendant le choc contre les Kings de Los Angeles. L’Allemand a récolté sept buts et quatre aides pour 11 points en six matchs, soit un de plus que «McJesus».

Panthers de la Floride : Matthew Tkachuk

Matthew Tkachuk est le cœur et l’âme des Panthers. En plus d’être incroyable avec la rondelle sur son bâton, il frappe tout ce qui bouge sur la surface glacée. Ses brillantes performances contre les Bruins de Boston démontrent pourquoi les Panthers ont bien fait de payer la lune pour l’obtenir des Flames de Calgary l’été dernier. Tkachuk a cinq buts et six mentions d’aide pour 11 points en sept parties jusqu’à maintenant.

Stars de Dallas : Roope Hintz

Le joueur de centre de la formation texane pointe au sommet des marqueurs de la LNH après la première ronde. Hintz a amassé cinq buts et sept aides pour 12 points en six parties contre le Wild du Minnesota. Il est le seul patineur à avoir maintenu un rythme de deux points par match depuis le début de la danse printanière, et ce, malgré la perte de son ailier Joe Pavelski lors de la première rencontre.