Patrice Bernier aura sa place sur le Mur de la renommée du Stade Saputo

Patrice Bernier verra son nom être ajouté au Mur de la renommée du Stade Saputo samedi lors du match contre Orlando. Il sera le cinquième joueur présent sur le Mur.

Celui qui a été capitaine de l’Impact de Montréal de 2014 à 2015 rejoindra le président Gabriel Gervais (2018), Nevio Pizzolitto (2018), Greg Sutton (2019) et Mauro Biello (2022).

Le Brossardois a disputé six saisons dans le maillot de l’Impact en MLS de 2012 à 2017, mais il a également porté les couleurs du club en A-League pendant trois saisons, de 2000 à 2002.

Il totalise 224 matchs en saison régulière et occupe le troisième rang de l’histoire du club à ce chapitre.

Pour voir son nom être inscrit au Mur de la renommée, un joueur doit avoir disputé au moins cent matchs avec l’équipe, avoir pris sa retraite du soccer professionnel depuis au moins cinq ans, avoir remporté un honneur individuel ou collectif et avoir joué son premier match avec le club il y a au moins 15 ans.

Six saisons

Pendant ses six années en MLS, il a amassé 15 buts et 25 passes décisives en saison régulière. Il a participé au match des étoiles de la MLS en 2013 en plus de remporter les titres de joueur par excellence et de joueur humanitaire du club en 2012.

Son passage au club a été jalonné d’autres succès, dont deux Championnats canadiens (2013 et 2014), une finale de la Ligue des champions de la CONCACAF en 2015 et une finale de l’Association Est de la MLS en 2016.

Bernier a été intronisé au Temple de la renommée du soccer québécois le 25 novembre 2017 et au Temple de la Renommée de Canada Soccer le 9 juin 2022.

Entre ses deux séjours à Montréal, il a connu une belle parenthèse de dix ans en Europe où il a évolué en Allemagne, en Norvège et au Danemark.

Sur la scène internationale, Bernier a été sélectionné à 56 reprises par l’équipe nationale du Canada entre 1999 et 2017.