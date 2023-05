Patrick Norman à l’hôpital pour une opération au cœur

Le chanteur Patrick Norman se trouve actuellement à l’hôpital pour une opération au cœur prévue mardi matin.

C’est ce qu’il a annoncé sur les réseaux sociaux, lundi soir.

«Je suis présentement à l'hôpital pour une opération au coeur demain matin 2 mai. Pour cette raison j'ai dû reporté mes spectacles au La Chapelle spectacles du 6 et 7 mai prochain mais rassurez-vous je suis entre bonnes mains et je serai de retour en pleine forme pour vous voir à Jonquière les 12 et 13 mai! Hâte de vous revoir», a-t-il écrit.