Pris dans un parc d’aventure, un père de famille perd la vie

Un père de famille de 49 ans a perdu la vie une semaine après être resté pris pendant cinq heures dans le tunnel étroit d’un parc d’aventure à Keswick, en Angleterre.

«À 15h aujourd’hui, je me suis assise avec Carl pour lui dire au revoir pour toujours. C’était mon bébé frère et depuis les dernières années il est devenu mon meilleur ami [...] C’est devenu apparent que les blessures étaient sévères et qu’il ne survivrait pas», a relaté Olivia Short, la sœur de la victime, dans une publication Facebook lundi.

Carl O’Keeffe, 49 ans, avait dû être secouru par les services d’urgence le 22 avril dernier après être resté pris dans une simulation de cave au Centre Kong Adventure, à Kestwick dans le nord-ouest de l’Angleterre, selon ce qu’a rapporté The Independent.

«Le personnel a tenté d’aider l’homme et en suivant toutes les procédures d’urgence, mais il est devenu évident qu’une aide extérieure était nécessaire», aurait indiqué la compagnie Kong Adventure par communiqué, selon le média britannique.

Les secours d’urgence, dont des pompiers, des secouristes de montages et de grottes, ainsi que des ambulanciers, ont été appelés pour extraire la victime, qui a dû se rendre en centre hospitalier.

C’est à l’hôpital de Carlisle que le père de trois enfants aurait finalement lâché son dernier souffle lundi.

«J’ai le cœur brisé. Tout comme le reste de notre famille», a conclu sa sœur.