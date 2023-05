Que faudra-t-il pour que le sort des préposés aux bénéficiaires s’améliore enfin?

Je vous avais écrit il y a 8 ou 9 mois. Ma lettre n’a jamais été publiée, du moins à ma connaissance. Elle relatait la situation des préposées aux bénéficiaires dans les hôpitaux qui sont souvent des femmes de couleur venues d’ailleurs et qui vivent du racisme de la part de certains patients.

Je me permets d’aborder ce sujet délicat parce que j’en ai été témoin moi-même comme préposée pendant 25 ans de pratique, dont 10 ans en soins palliatifs auprès des personnes en fin de vie. De plus, une fois à la retraite et ayant eu un cancer l’an dernier, une hospitalisation m’a fait constater que la situation envers les préposées de couleur n’a pas changé.

Comme je vous lis souvent je suis à même de constater que vous traitez souvent de chicanes de couple, de séparations et de divorces, d’éducation des enfants, de problèmes de dépression ou encore d’abus sexuels, mais de préposées aux bénéficiaires, jamais. Est-ce parce qu’on n’a pas fait de cours universitaire que vous nous mettez ainsi de côté ? On n’est pas assez intéressantes à votre goût ?

Comment peut-on mettre ainsi de côté ces femmes généreuses qui se sont toujours impliquées à fond dans un système de santé qui ne les reconnaît pas à leur juste valeur et qui de plus fait semblant d’ignorer la discrimination dont elles sont victimes ? Sans parler des conditions de travail difficiles dans lesquelles elles sont obligées d’exercer leur métier. J’espère que cette fois sera la bonne et que vous oserez me publier ?

Raymonde, Québec

Je ne me souviens pas d’avoir reçu votre lettre, mais peut-être l’ai-je mise de côté dans un moment d’égarement puisque rien ne justifie que je ne publie pas une lettre telle que la vôtre. On sait tous que les conditions de travail dans le milieu hospitalier ne sont pas idéales, en particulier pour les préposées aux bénéficiaires dont on a amélioré les conditions durant la pandémie vu le besoin qu’on avait de leurs services. Espérons que les négociations actuelles dans le secteur public permettront de pérenniser ces conditions améliorées.

En ce qui a trait à la discrimination raciale, elle est inacceptable, et j’espère que des mécanismes de contrôle sont prévus par les syndicats en milieu hospitalier, pour protéger l’intégrité de tous les intervenants du milieu.