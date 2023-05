Québec, le refuge de la chanteuse et actrice Mélissa Bédard

Chanteuse, animatrice, comédienne, Mélissa Bédard donne l’impression d’être partout, à l’écran et sur scène. Mais Québec demeurera toujours, avec la musique et sa famille, le refuge où elle trouve son équilibre chaque semaine.

Avec ses nombreux engagements, Mélissa Bédard partage sa vie entre Québec et Montréal. Elle passe trois ou quatre jours chargés au maximum par semaine dans la métropole. « Mais je ne pourrai jamais aller vivre ailleurs qu’à Québec », lance celle qui fut révélée en 2012, à Star Académie.

L’artiste a grandi à Charlesbourg, où ses parents les ont adoptés, son frère jumeau et elle, à l’âge de neuf mois. Tous deux sont originaires d’Haïti, où leur mère biologique est décédée en leur donnant naissance. Elle n’a jamais fait de recherches pour retrouver cette famille dont elle ne sait rien. Il faut dire qu’elle a été comblée par des parents aimants qui leur ont tout donné.

Photo fournie par Mélissa Bédard

Mélissa a souvent raconté la difficile épreuve qu’a représenté le décès de sa mère dans un accident de voiture. Elle avait 10 ans. C’est sa voix et la chanson qui l’ont sauvée, grâce à des professeurs qui ont remarqué son talent et l’ont incitée à participer à des concours. C’est ainsi qu’elle a remporté la première place parmi toutes les écoles du Québec au concours Les Arts de la Capitale.

Trop naturelle ?

Aujourd’hui, lorsqu’elle revient à Québec, à moins d’engagements, la chanteuse prend le bord pour laisser toute la place à la mère, à l’épouse et à l’amie très fidèle. « On ne parle jamais de travail à la maison », lance-t-elle, soulignant que c’est une question d’équilibre avec sa famille.

Lorsqu’elle a rencontré son mari, Mélissa Bédard avait deux filles et lui, trois garçons. Depuis, une petite fille a agrandi les rangs de la famille.

Attablée au Clubby Bar, au 6e étage du Capitole de Québec où elle se produira en fin de semaine, la star est fidèle à l’image qu’elle projette : celle d’une personne authentique et passionnée.

On lui a d’ailleurs déjà reproché d’être trop accessible, trop naturelle. Mais ce sont des critiques qu’elle continue de balayer du revers de la main. « Je suis Mélissa, lance-t-elle avec conviction, et je n’ai pas deux personnalités. »

Mille projets

Côté travail, il fut un temps où l’artiste disait non la plupart du temps. Puis elle s’est ouverte, comme pour son rôle dans M’entends-tu, où son talent de comédienne s’est révélé. « On dirait que j’aime tout, et que j’aime la liberté qu’on me laisse aussi », souligne l’artiste, qui apprécie le fait que le milieu artistique est plus éclaté au Québec, depuis quelques années.

Reste que la musique, c’est, avec son château fort à Québec, ce qui lui permet de garder son équilibre. « Je m’en suis rendu compte beaucoup durant la pandémie : je garde beaucoup à l’intérieur, mais la musique me permet de m’extérioriser et de me laisser aller. J’appelle ça mon rendez-vous chez le psy », dit-elle.

Après notre entretien, la chanteuse se mettait en route vers Montréal, pour un gala où elle devait chanter. C’est une amie qui conduisait, afin de lui permettre d’accorder des entrevues sur le chemin.

L’autoroute entre Québec et Montréal revêt d’ailleurs une signification toute particulière pour Mélissa Bédard. C’est là, entre les deux grandes villes, après son expérience à Star Académie, qu’elle a expérimenté sa première crise d’anxiété.

Depuis, elle a consulté et a trouvé des moyens pour gérer cette anxiété de performance. Elle a aussi mis sur pied un groupe Facebook, À l’écoute, auquel plein de gens collaborent de jour et de nuit, afin que ceux qui vivent l’anxiété ne se sentent plus seuls.

Grands rêves

S’il y a un grand rêve que Mélissa Bédard aimerait par ailleurs accomplir, c’est bien celui de monter un jour sur scène en France. « On aimerait ça, mais ça fait loin pour faire des allers et retours, dit celle qui tient à être présente pour sa famille. Mais oui on en parle déjà présentement, et je suis vraiment très sévère sur ce que j’ai par rapport à mes enfants. Je ne peux pas passer deux semaines sans les voir. »

Elle souhaite aussi apprendre l’anglais prochainement, ce qui lui permettrait « d’aller chanter avec ses grandes vedettes » en s’inscrivant à un grand concours comme America’s Got Talent. Avis aux intéressés : elle cherche un professeur.