Québec pourrait nommer un directeur parlementaire du budget

Le ministre des Finances Eric Girard est ouvert et étudie à la création d’un poste de directeur parlementaire du budget, comme à Ottawa, qui fournirait des recommandations économiques indépendantes aux parlementaires.

Au fédéral, il y a le directeur parlementaire du budget. Il s’agit d’un poste «neutre, non partisan et indépendant du gouvernement».

Il est chargé «de fournir au Parlement des analyses économiques et financières dans le but d’améliorer la qualité des débats parlementaires et de promouvoir la transparence et la responsabilité budgétaire.»

Questionné par le solidaire Haroun Bouazzi lors de l’étude des crédits du ministère des Finances, le ministre a admis que la création d’un tel poste faisait présentement partie d’une réflexion au sein de l’appareil gouvernemental québécois.

«Oui, on est ouvert à ça, ça fait partie des discussions en cours avec la réforme parlementaire», a-t-il dit.

M. Girard veut bien qu’un deuxième œil indépendant puisse émettre des analyses sur le budget, mais «il ne faudrait pas qu'il y ait de dédoublement» avec la mission du Vérificateur général, a-t-il plaidé.

Le directeur du budget à Ottawa peut également faire l’évaluation des coûts des promesses électorales des partis politiques et députés indépendants avant une élection générale.