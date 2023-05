Risque d’inondations: pas de répit pour les sinistrés avant jeudi

Les Québécois épuisés par les ravages des inondations n’auront pas de répit avant jeudi, selon des experts qui anticipent encore jusqu’à 25 mm de pluie dans plusieurs régions sur le qui-vive.

«On a vécu un phénomène plutôt rare. En environ 24 heures, on a reçu entre 60 mm à 80 mm de pluie [selon les régions]. On reçoit normalement cette quantité de précipitations en un mois», lance André Cantin, météorologue chez Environnement Canada.

Selon lui, Dame Nature frappera encore dans les régions les plus touchées par la crue des eaux. Entre 15 mm et 25 mm de pluie sont attendus d’ici jeudi dans Charlevoix, Lanaudière et les Laurentides.

«Ça devrait s’estomper au cours de la nuit de mercredi à jeudi. [...] Par rapport à la pluie, on confirme que le pire est passé», indique le météorologue.

M. Cantin précise que les résidents de Charlevoix sont ceux qui ont le plus écopé jusqu’à maintenant. «Il est possible que localement, près de 100 mm soient tombés dans cette région», évalue-t-il.

Joël Lemay / Agence QMI

Pire que prévu

Joshua Ménard-Suarez, conseiller en sécurité civile au ministère de la Sécurité publique (MSP), affirme avoir été surpris par les conséquences graves des inondations au cours des derniers jours.

Stevens LeBlanc/JOURNAL DE QUEBEC

«On s’attendait à ce que les cours d’eau réagissent, mais pas de manière aussi importante comme à Baie-Saint-Paul. C’était peu imprévisible», explique M.Ménard-Suarez.

Des résidents rencontrés par le Journal à Saint-Côme, dans Lanaudière, souhaitaient d’ailleurs que la météo se calme rapidement mardi.

«J'espère vraiment que la pluie va arrêter, je croise les doigts pour que les niveaux redescendent», confie Marie-Josée Morin, résidente depuis 23 ans de Saint-Côme. Celle-ci a d’ailleurs passé à deux doigts de voir sa maison inondée, n'eût été l'aide de ses proches.

Photo Antoine Lacroix

1500 personnes évacuées

La montée des eaux a finalement eu de graves conséquences dans au moins neuf municipalités où l’état d’urgence a été déclaré. Parmi elles, on compte : Chertsey, Saint-Côme, Baie-Saint-Paul, Fort-Coulonge, Saint-Jean-de-Matha, Mandeville, Sainte-Béatrix, Saint-André-d’Argenteuil et Sainte-Émélie-de-l’Énergie.

Toujours selon le MSP, au plus fort de la catastrophe, 1500 personnes ont été évacuées, 500 terrains ont été inondés et 1000 résidences isolées.

«C’est un épisode marquant. [...] On est encore dans un marathon avec les crues, mais le pire est passé pour le moment», assure Joshua Ménard-Suarez.

Phénomène extrême

Maxime Boivin, codirecteur du Réseau Inondations InterSectoriel du Québec (RIISQ), mentionne de son côté que ce phénomène est plutôt «rare» et «extrême» dans notre province.

«C’est assez rarissime de voir des précipitations aussi élevées et aussi tôt au printemps. Généralement, des phénomènes extrêmes avec 50 mm de pluie en 24 heures, on voit plus ça en été ou en automne. Mais ça va devenir plus fréquent avec les changements climatiques», constate M. Boivin.

Photo Jean-François Racine

LES INONDATIONS DE MAI 2023, EN CHIFFRES :

1500 personnes évacuées

500 terrains inondés

1000 résidences isolées

260 routes touchées par les crues

Sources : ministère de la Sécurité publique

- Avec Antoine Lacroix