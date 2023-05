Semaine sans diète: t'es belle comme t'es!

Bonne nouvelle, c’est la Semaine sans diète ! Enfin, on va pouvoir manger comme il faut !

Dans quoi avez-vous l’intention de vous gâter ? Êtes-vous plus poutine ou chocolat ?

Discours contradictoires

Depuis quelques années, le balancier de l’image corporelle ne fait que prendre de la vitesse.

On donne une place grandissante à des mannequins qu’on appelle taille plus, on célèbre les rondeurs sur les couvertures de magazines, on fait la promotion des saines habitudes de vie, on adule le « dad bod » (allô la bedaine de la fin trentaine !) et c’est tant mieux.

De l’autre côté, on donne de plus en plus de temps d’antenne aux méthodes miracles pour maigrir, des traitements qui gèlent les graisses aux injections pour diabétiques qui font maigrir en passant par les histoires de chirurgies bariatriques.

L’injonction à être mince continue de sévir dans un monde où le discours inclusif tend pourtant à normaliser les corps ordinaires.

Le poids est partout, tout le temps

Les réseaux sociaux ont exacerbé la pression qui venait auparavant de la pub et des magazines. Je suis loin d’être experte, mais je mettrais ma main au feu que les troubles alimentaires se développent aujourd’hui plus tôt et frappent beaucoup plus les garçons qu’avant.

La Semaine sans diète, c’est un moment de conscientisation qui devrait rendre tout le monde plus libre face à l’assiette. Or, pour plusieurs, penser l’alimentation sans la structure d’une diète ou d’un régime, ça ne cause que de l’angoisse.

Célébrer les corps dans toute leur diversité, c’est moins simple qu’il n’y paraît. On a encore pas mal de mythes à déboulonner, notamment le fameux indice de masse corporelle, une équation mathématique qui en dit à peu près autant sur votre état de santé que le théorème de Pythagore.

Je suis la première à essayer de rentrer dans un moule corporel imposé par des marques.

Cette semaine, essayons autre chose !