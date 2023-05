«Trop tôt pour prendre une décision» - Bergeron

Quelques jours après l’élimination crève-cœur des Bruins de Boston au premier tour des séries éliminatoires, les émotions sont encore fortes pour Patrice Bergeron. Le Québécois n’est pas encore prêt à se prononcer sur son avenir au hockey professionnel.

Le vétéran de 37 ans fera d’abord le deuil de cette saison prometteuse avant de penser à la retraite. La campagne s’est conclue dimanche avec un revers au match numéro 7 contre les Panthers de la Floride. Boston avait établi un record de points en saison régulière, ce qui rend cette élimination encore plus surprenante.

«Je dirais qu’en ce moment, c’est une émotion différente parce que ça fait plus mal en raison de la façon dont ça s’est terminé et l’année qu’on a connue, a révélé Bergeron, mardi en point de presse. Je suis encore dans le même état d’esprit, dans le sens que je veux prendre un pas de recul pour peser le pour et le contre.»

«Les émotions sont toujours là. Les cicatrices seront là pour un moment.»

Effectivement, Bergeron était passé par ce processus au printemps dernier après que les Bruins aient plié devant les Hurricanes de la Caroline. Il a finalement accepté une offre d’un an et un salaire de 2,5 millions $. Le capitaine s’était décidé en juin, avant l’ouverture du marché des joueurs autonomes. On pourrait s’attendre à un délai semblable cette année.

«C’est trop tôt encore pour prendre une décision éclairée. Je veux être sûr de prendre la meilleure décision pour ma famille. Je ne sais pas combien de temps ça prendra», a-t-il dit.

Bergeron vient de compléter une 19e saison avec les Bruins. En 2022-2023, il a amassé 58 points en 78 rencontres, avant d’ajouter un but en trois parties éliminatoires. Il est une fois de plus en nomination pour le trophée Selke.