Un comité sur la mobilité avec les élus indépendants: rapprochement entre l’équipe du maire et les deux conseillers indépendants

Accompagné de Jean-François Gosselin et de Bianca Dussault, Bruno Marchand a annoncé mardi reprendre l’idée de ces deux conseillers indépendants en formant un comité sur la mobilité chargé de réfléchir à l’amélioration de la desserte de la Couronne Nord de Québec.

« La mobilité, c’est pas juste dans le centre-ville. C’est pas juste dans certains quartiers. C’est pas juste le tramway. C’est pas juste l’autobus ou l’auto. La mobilité moderne propose différentes avenues à l’ensemble des citoyens », a insisté le maire de Québec mardi, en point de presse, en affirmant avoir apprécié l’idée soumise par « Bianca » et « Jeff ».

Taieb Moalla

Ce nouveau comité, qui travaillera avec l’équipe du Réseau de transport de la Capitale, sera formé d’ici le conseil municipal du 16 mai. Il doit remettre ses conclusions cet automne. M. Marchand a tendu la main aux élus des oppositions pour en faire partie.

Pièce de théâtre

Même si les principaux concernés s’en sont défendus, l’opposition d’Équipe Priorité Québec a vu dans l’annonce de mardi une nouvelle illustration du rapprochement entre l’équipe du maire et leurs deux anciens compagnons d’armes naguère réunis sous la bannière de Québec 21.

« J’espère que vous avez apprécié le spectacle. Quelle belle pièce de théâtre, s’est moqué Patrick Paquet, chef d’Équipe Priorité Québec. Ils [les deux indépendants] ont tellement le bras pris dans l’engrenage qu’il faut qu’ils trouvent une facilité de pouvoir traverser chez Québec forte et fière. »

Son collègue Stevens Mélançon a insisté pour dire que la desserte des banlieues est un dossier qui a été repris par le gouvernement du Québec dans le cadre du Réseau express de la Capitale (REC). « C’est de juridiction provinciale et on fait un comité à la Ville, s’est-il étonné. On est proches du burlesque. »

Réaction au sondage

D’autre part, le maire Marchand ne s’est pas formalisé du résultat d’un sondage du SOM – Le Soleil publié mardi et montrant que le niveau d’appui au tramway est désormais à seulement 37 % chez les citoyens de la RMR de Québec.

Selon lui, il est « normal » qu’une partie de la population ressente « de l’inquiétude » au sujet du tramway, puisque les informations complètes sur le mégaprojet ne sont pas encore connues.

Ce dernier s’est toutefois livré à un long plaidoyer pour rappeler que « les impôts qu’on paie » à Québec financent des projets de transport structurants à Montréal, à Toronto et à Vancouver.

« On va dire : ‘Prenez mon argent et envoyez-le à Montréal, svp’! Pas sûr que c’est la meilleure façon, a-t-il affirmé. Cet argent-là, c’est quand même le nôtre et il devrait revenir ici pour nous aider à bâtir notre mobilité. »

Ils ont dit

« Si on résume la mobilité au tramway, qu’on soit pour ou contre, on est condamnés à échouer », Bruno Marchand, maire de Québec

« J’ai beau être opposée au projet de tramway comme bien des gens à Québec, mais je ne suis pas aveugle (...) La bataille est perdue. Même si je m’enchaîne aux portes de l’hôtel de Ville en entamant une grève de la faim, le tramway va se faire », Bianca Dussault, conseillère municipale indépendante.

« J’ai été agréablement surpris de voir qu’il y avait de l’écoute du côté du maire et du côté de son équipe aussi », Jean-François Gosselin, conseiller indépendant.

« C’est déjà le travail des élus de faire des propositions pour améliorer la mobilité dans leur secteur. Le maire fait diversion dans sa cour plutôt que d’interpeler les gouvernements supérieurs pour un vrai plan de mobilité inter-rives », Claude Villeneuve, chef de Québec d’abord.