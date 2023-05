Un jour, tôt ou tard, ce sera votre tour d’être la cible des wokes

Frédéric Beigbeder est un des écrivains français les plus connus.

Son œuvre fut longtemps celle d’un jeune branché incarnant les grandeurs et misères de la jeunesse privilégiée des années 1980 et 1990.

Deux de ses romans ont notamment connu un immense succès: 99 francs et L’amour dure trois ans.

À travers ses livres, il sait aussi méditer sur les illusions et tromperies de notre temps. Sa plume, autrefois cynique, est devenue mélancolique. J’ajoute, ce n’est pas un détail, que c’est un véritable écrivain.

Beigbeder

Au fil du temps, il a connu quelques scandales, évidemment, mais rien de nature à salir sa réputation.

Et pourtant, c’est ce qui lui est progressivement arrivé ces dernières années.

La révolution woke l’a rattrapé.

Woke? Le terme réfère à cette gauche radicale qui croit servir la cause des minorités, de la diversité et de l’équité et qui pour cela, entend déconstruire sans fin le grand méchant homme blanc. Son double objectif: déconstruire les sexes et nous convaincre que la civilisation occidentale est fondamentalement raciste.

Photo d'archives, AFP

Dans son dernier livre, il revient sur sa diabolisation. Il avoue qu’avant qu’ils ne lui tombent dessus, il croyait que les wokes étaient une obsession de conservateurs grognons.

Peut-être se disait-il aussi que tant que les wokes s’en prenaient à ceux qu’il trouvait conservateurs, cela ne comptait pas. Mais son tour est venu.

Le titre de son livre est très bien vu: Confessions d’un hétérosexuel légèrement dépassé. Il n’a rien fait de mal. Mais il suffit de ne pas suivre le rythme des nouvelles indignations pour se trouver dans le viseur des wokes.

Récemment, il a dû faire une conférence portant sur son livre sous protection policière. Quelques années auparavant, sa maison avait été couverte de graffitis.

Tirons-en une leçon essentielle: personne n’est à l’abri d’un procès par les wokes.

Verushka Lieutenant-Duval se voyait probablement comme une femme de gauche irréprochable.

Wendy Mesley se croyait aussi à l’abri, et même en position de dénoncer les réacs.

Les deux, comme tant d’autres, sont tombées.

Plusieurs comprennent la leçon: répéter le slogan «inclusif» à la mode pour ne pas avoir de soucis ou diminuer les risques d’en avoir.

Car les wokes tirent pour tuer socialement.

Leur objectif : détruire les réputations.

Diffamation

Ils déforment les propos de ceux qu’ils veulent bannir de l’espace public, et vont même jusqu’à en inventer. Ils multiplient les chroniques diffamatoires et les campagnes haineuses sur les réseaux sociaux.

Ils ne cherchent pas à répondre aux arguments qu’on leur répond. Ils veulent à tout prix coller une étiquette ou une théorie odieuse à leurs adversaires.

Leur objectif : les rendre tellement radioactifs qu’il ne soit plus possible de mentionner leur nom sans se pincer le nez.

Mais il ne faut pas capituler et avoir un peu de courage civique.

Car les wokes sont des intimidateurs fragiles qui se victimisent dès qu’on leur répond. Pour cela, ils chassent en meute. Car ils seraient bien incapables d’argumenter intellectuellement un instant.