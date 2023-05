Un premier combat aux États-Unis pour Arslanbek Makhmudov

Le poids lourd Arslanbek Makhmudov reprendra le collier en disputant un premier combat professionnel aux États-Unis en carrière, le 1er juillet à Toledo, en Ohio, contre le Nigérien Raphaël Akpejiori.

Champion NABA et NABF de sa catégorie, le protégé d’Eye of the Tiger Management (EOTTM) évoluera en demi-finale d’un gala diffusé au réseau américain ESPN + et mettant en vedette Jared Anderson et Zhan Kossobutskiy. Dans ce duel de 10 rounds, Makhmudov (16-0-0, 15 K.-O.) aura fort à faire contre un rival étant également invaincu. Cependant, l’opportunité de laisser une bonne première impression au pays de l’Oncle Sam est significative et il ne veut pas la manquer.

«Combattre pour la première fois aux États-Unis, la Mecque de la boxe, représente une opportunité majeure pour moi, non seulement parce que cela me donnera l'occasion de démontrer mon talent sur la scène mondiale, mais aussi parce que cela me rapproche davantage de mon rêve de devenir champion du monde. J'ai consacré ma vie à la boxe, j'ai travaillé dur et fait tous les sacrifices pour arriver à ce moment crucial dans ma carrière. Je suis prêt. Je suis prêt à affronter les meilleurs, et à donner un spectacle mémorable aux amateurs de boxe du monde entier», a-t-il affirmé par voie de communiqué.

Pour sa part, à 6 pi et 8 po et 260 lb, Akpejiori (15-0-0, 14 K.-O.) n’a rien à envier au physique relativement similaire de son opposant. De tous ses adversaires, quatre étaient encore debout après l’assaut initial et seul le vétéran Terrell Jamal Woods a tenu le coup pour l'entièreté du duel.

«Je me suis préparé physiquement et mentalement, et j'ai hâte que la cloche sonne pour montrer au monde entier de quoi Raphaël Akpejiori est fait. Je ne m'attends pas à ce que ce combat soit facile, mais je me suis préparé à ce moment depuis longtemps. J'ai l'habitude de travailler dur. Je suis habitué à l'adversité, aux obstacles et à la douleur, a-t-il indiqué. Ce n'est qu'un nouveau chapitre, et je suis plus que prêt. C'est une occasion de représenter le continent africain à l'échelle mondiale, et je n'ai pas l'intention de décevoir.»

Makhmudov a défait Michael Wallisch au round 1 à sa dernière sortie en décembre. Il occupe le cinquième rang mondial du WBC.

Autres acteurs de la soirée

Par ailleurs, DeAndre Ware (15-4-2, 9K.-O.) effectuera un premier combat depuis sa défaite face à Christian Mbilli à la deuxième reprise en septembre 2022.

Le boxeur olympique Delante Johnson (8-0-0, 5 K.-O.), Dante Benjamin (6-0-0, 4 K.-O.), Husam Al Mashhadi (6-0-0, 5 K.-O.) ainsi que Jahi Tucker (10-0-0, 5 K.-O.) prendront également part à la soirée.