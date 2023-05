Photos fournies par Club Lions Québec-Nord

Pierre Julien Dufour, membre du Club Lions Québec-Nord, a reçu, le 8 avril dernier au Collège St-Charles-Garnier, la Médaille du Lieutenant-gouverneur du Québec (photo avec l’honorable J. Michel Doyon) afin de souligner ses 30 ans de bénévolat. Malgré un handicap visuel, ce mécanicien de profession se dévoue depuis plusieurs années à soutenir les causes des Lions International. Il a appris l’espagnol et a mis sur pied diverses initiatives pour aider les gens à Cuba (approvisionnement de vêtements, crayons, cahiers, calculatrices, kit de géométrie et médicaments, pansements et seringues), au Pérou (avec de l’aide à un foyer d’enfants abandonnés et de mères battues) et au Nicaragua (matériel informatique pour les non-voyants, des câbles de raccordement, de l’encre pour les imprimantes et une tour d’ordinateur). Pierre-Julien et son épouse Marielle ont même payé les coûts universitaires (Université de Managua) en Administration des affaires pendant 5 ans à une jeune fille orpheline, prénommée Wendy, qui n’avait pas de futur ni d’espoir. Elle est aujourd’hui responsable de 40 personnes à l’hôpital de Managua. Elle est, aujourd’hui, responsable de 40 personnes à l’hôpital de Managua. Ce ne sont que quelques exemples du bénévolat de Pierre-Julien Dufour qui a aussi été honoré par son club le 23 avril dernier (photo en compagnie de sa femme Marielle Lévesque Dufour et de Ross Chicoine, représentant du Club Lions Québec).

Expansion pour les Rayons de Soleil

Photo fournie par Marc Couture

Les travaux majeurs d’agrandissement entrepris en novembre 2022 permettent depuis peu à la garderie éducative subventionnée les Rayons de Soleil, du boulevard Bastien à Québec, de passer de 55 à 83 enfants qui profiteront d’un milieu de vie de grande qualité. Les propriétaires des Rayons de Soleil, France Quirion et Steeve Lemay, n’ont pas hésité à répondre à un appel d’offres émis par le ministère de la Famille pour les garderies qui souhaitaient faire des travaux d’agrandissement. La qualité de leur dossier présenté au Ministère ainsi que leur vaste expérience de gestionnaires reconnue dans le milieu ont fait pencher la balance en leur faveur. À terme, les garderies branchées du Mesnil, regroupant les Rayons de Soleil, le petit monde des Pré-Verts et la garderie du Mesnil, pourront recevoir 175 enfants. Sur la photo, de gauche à droite : Josée Coulombe, directrice adjointe, et France Quirion, propriétaire et directrice générale des Garderies branchées du Mesnil.

Le meilleur pooler !

Photo fournie par le Pool Le Cercle

Les organisateurs du 8e Pool de hockey Le Cercle ont procédé récemment à la remise de la coupe Stanley au gagnant de la présentation 2022-2023. Il s’agit de Samuel Courcy de Stoneham-et-Tewkesbury, qui travaille pour le cabinet de comptables Groupe RDL. À sa deuxième participation au Pool Le Cercle, Samuel a terminé en 1re place avec 823 points, ex aequo avec le 2e (mais avantagé par le bris d’égalité) et 2 points devant le 3e participant Sam (pour les intimes), a profité de la production de trois joueurs de plus de 100 points, dont Leon Draisaitl (Edmonton), David Pastrnak (Boston) et Elias Pettersson (Vancouver) en plus des performances du gardien de l’Avalanche du Colorado Alexandar Georgiev. Il compte bien remettre son titre en jeu lors de la prochaine saison. Il a reçu la réplique du précieux trophée et un chandail des Oilers d’Edmonton autographié par le légendaire gardien Grant Fuhr. Sur la photo, Samuel Courcy avec la coupe est en compagnie des organisateurs, de gauche à droite : Pierre Samson, Étienne Massé et Vincent Bernier.

Anniversaires

Photo fournie par NAPA

Alain Côté (photo), homme d’affaires (NAPA pièces d’auto) et ex-hockeyeur avec les Nordiques de 1977 à 1989, 66 ans... Patrice Bélanger, comédien et animateur québécois (Survivor Québec), 44 ans... Olivier Loubry, comédien québécois, 44 ans... Rémi-Pierre Paquin, comédien québécois, 50 ans... Marc Bellemare, avocat en droit social de Québec, 67 ans.

Disparus

Photo fournie par la famille

Le 3 mai 2021 : Aurélien Boisvert (photo), 93 ans, historien et notaire canadien qui a écrit plusieurs livres sur la Nouvelle-France... 2020 : André Brochu, 84 ans, visionnaire-entrepreneur, cofondateur et président du Groupe Agro-Alimentaire Brochu et président fondateur de Les Salaisons Brochu inc., qui a intégré la transformation et la mise en marché des charcuteries Lafleur... 2018 : France Ruest, 54 ans, copropriétaire et cofondatrice du Bistro La Cohue de Sainte-Foy... 2014 : Liliane M. Stewart, 85 ans, une importante mécène montréalaise et philanthrope... 2013 : Marc Simoneau, 72 ans, commentateur sportif et conseilleur municipal Ville de Québec (arrondissement Beauport)... 2011 : Jackie Cooper, 88 ans, acteur américain... 2009 : Renée Morisset, 80 ans, pianiste québécoise de renommée internationale... 2006 : Earl Woods, 74 ans, père du golfeur Tiger Woods... 1999 : Steve Chiasson, 32 ans, défenseur Hurricanes de la Caroline... 1999 : Joe Adcock, 71 ans, ancienne vedette des Braves de Milwaukee... 1994 : Janine Mignolet, 65 ans, comédienne québécoise.