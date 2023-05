Abandonner le 3e lien routier était la décision à prendre, répète Julien

Abandonner le volet routier du projet de 3e lien était la décision à prendre, a répété en étude des crédits le ministre responsable de la Capitale-Nationale, Jonatan Julien, qui remet maintenant en question l’engagement de recréer le Marché Champlain.

Même si l’abandon de la portion routière du 3e lien était « une décision difficile pour plusieurs collègues », M. Julien soutient qu’il n’a « pas eu vent d'un désaccord » autour de la table ministérielle face aux données qui leur ont été présentées le 17 avril dernier.

L’achalandage sur les deux ponts actuels et les temps de parcours entre les deux rives ayant diminué en 2022 par rapport à 2019, « l'engagement qu'on avait pris ne peut pas être tenu », a relaté le député de Charlesbourg.

« C'est la décision qu'on devait prendre », a martelé M. Julien, qui ne regrette rien.

À refaire, à la lumière des données qui sont devant lui aujourd’hui, « je ferais le choix de ne pas maintenir l'engagement », a-t-il signalé.

Questionné par le libéral Marc Tanguay sur le niveau de fermeté de la promesse révisée du gouvernement quant au projet de tunnel Québec-Lévis, M. Julien a assuré que « c’est un engagement qu'on prend et qu'on veut réaliser ».

Mais l’engagement de réaliser un 3e lien dédié au transport collectif est-il aussi ferme que celui d’un 3e lien autoroutier, lui a demandé le chef libéral par intérim.

« Je ne suis pas capable de venir dire [...] lui, il est plus ferme que l'autre. Quand on prend des engagements on prend des engagements », a rétorqué M. Julien à M. Tanguay.

« Naturellement, je réitère: si des données probantes nous appellent à faire en sorte que l'engagement pris n'est pas raisonnable, on va changer d'avis », a ensuite laissé tomber le ministre Julien. Son cabinet a plus tard précisé qu’il parlait des engagements électoraux « en général », mais pas du nouveau projet de 3e lien sans voitures.

Un autre engagement abandonné?

L’abandon du projet de 3e lien routier amène aussi le gouvernement à reconsidérer son engagement d'étudier la faisabilité de recréer le Marché Champlain, avec un marché public une place événementielle, en lieu et place de la gare fluviale à Québec.

Talonné par le solidaire Sol Zanetti concernant cette promesse sur laquelle la CAQ avait mis l’emphase en dévoilant sa plateforme électorale régionale, l’automne dernier, M. Julien a reconnu que « c’est certain qu’avec les derniers évènements et avec la décision qui a été prise, on doit se requestionner sur cet engagement-là ».

Le député péquiste Pascal Bérubé en a profité pour demander au ministre responsable de la Capitale-Nationale si l’abandon du 3e lien routier change quoi que ce soit pour le projet de pont entre Tadoussac et Baie-Sainte-Catherine.

« C'est un projet qui est à l'étude actuellement », s’est limité à dire M. Julien.

« On va voir les tenants et aboutissants (des études en cours et) [...] on va prendre la meilleure décision possible », a signalé le ministre.

« C'est deux poids deux mesures : pour les gens de la Côte-Nord, il faut attendre les études, mais pas le 3e lien », a déploré M. Bérubé.