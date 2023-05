Bruins: David Krejci proche de la retraite

Si son coéquipier Patrice Bergeron considère trop hâtif le moment de prendre une décision sur la poursuite ou non de sa carrière de hockeyeur professionnel, l’attaquant des Bruins de Boston David Krejci devrait révéler ses intentions prochainement.

Le vétéran de 37 ans a effectué un retour dans la Ligue nationale (LNH) en 2022-2023 après avoir passé la campagne précédente en République tchèque afin de demeurer près de sa famille. Toutefois, ce ne fut pas le cas cette année, car il est demeuré éloigné de sa femme et de ses deux enfants qui sont restés en Caroline du Sud. Et la solitude a pesé lourd malgré les succès retentissants des Bruins au cours du calendrier régulier.

Aussi, il a vécu des moments en montagnes russes et pas uniquement en raison de l’élimination étonnante des siens au premier tour des séries. Voudra-t-il se soumettre à nouveau aux exigences d’une saison de la LNH?

«Évidemment, ce n’est pas un sujet auquel j’ai commencé à penser hier, a-t-il déclaré mardi, tel que rapporté par le site NHL.com. Ce fut pas mal dans mon esprit. Honnêtement, je sais ce qui arrivera, mais je dois encore méditer là-dessus pour m’assurer de prendre la bonne décision.»

«Ce fut l’une des meilleures années, mais aussi l’une des pires, a-t-il ajouté. C’étaient des hauts et des bas. Il y a eu quelques moments où si nous n’étions pas à la hauteur, j’allais juste préparer mes valises et retourner à la maison. Ce fut difficile, mais pouvoir être ici chaque jour et rencontrer les gars, ça en valait le coût.»

Les Bruins ou rien

Tout comme Bergeron, Krejci a soulevé la coupe Stanley avec les Bruins au printemps 2011. Et à l’image du Québécois, il ne veut pas enfiler un uniforme différent en 2023-2024, même s’il pourrait s’agir de celui d’une formation tchèque. Ayant amassé 56 points en 70 rencontres lors de la campagne, il a disputé ses 1032 parties en carrière avec Boston et le sentiment d’appartenance est réel.

Sauf qu’il y a la famille et les blessures. L’ancien des Olympiques de Gatineau, dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec, a d’ailleurs manqué trois matchs de la série face aux Panthers de la Floride.

«Je ne voulais pas laisser tomber l’équipe et je sens l’avoir un peu fait en éliminatoires, a-t-il estimé. Je devais jouer sept fois, pas quatre. Si vous ne pouvez aider le club, c’est dur. [...] Cette défaite fera mal et en plus, je pourrais avoir participé à mon dernier affrontement. Il y a beaucoup d’émotions dans l’air.»