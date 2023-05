Crainte d’une «famine mondiale»: des infections de champignons menacent l’agriculture

Des champignons microscopiques qui s’attaquent à l’agriculture et infectent les cultures pourraient menacer l’approvisionnement alimentaire mondial, ont averti des scientifiques.

«Nous assistons déjà à des pertes massives de récoltes dues à des infections fongiques, qui pourraient subvenir aux besoins de millions de personnes chaque année. Cette tendance inquiétante ne peut que s'aggraver avec un monde qui se réchauffe», a indiqué Eva Stukenbrock, co-auteure d’un article paru dans le journal scientifique Nature et professeure de l’Université de Kiel en Allemagne, à The Guardian mercredi.

À cause des réchauffements climatiques, des infections fongiques, qui sont parmi les plus grandes destructrices de cultures alimentaires, se déplaceraient à un rythme de 7 km vers le nord à chaque année, et ce, depuis les années 1990, selon le rapport.

Le problème, c’est que ces champignons très résistants seraient en mesure de se déplacer sur une longue distance grâce au vent.

Ils s’adapteraient également rapidement à leur environnement, parvenant déjà à développer une résistance à certains fongicides.

Les producteurs perdraient par ailleurs entre 10 % à 23 % de leurs cultures en raison de maladies fongiques, ce qui équivaudrait à des pertes annuelles qui pourraient nourrir des centaines de millions de personnes dans le monde, a poursuivi le média britannique.

Si le concept des infections fongiques a récemment été popularisé par la série The Last of Us, où les champignons infectent les humains directement, l'autre co-auteure et professeure Sarah Gurr, de l’Université d’Exeter au Royaume-Uni, s’inquiète de voir une «catastrophe sanitaire mondiale» causée les infections fongiques.

«La menace imminente ici ne concerne pas les zombies, mais la famine mondiale», a-t-elle indiqué, en déplorant que la recherche sur les infections fongiques demeure sous financée, avec un financement total de 24 millions de livres – un peu plus de 40 millions $ canadiens – entre 2020 et 2022.

Sur la même période, la recherche sur la COVID-19 aurait reçu l’équivalent de plus de 935 millions $ canadiens, selon The Guardian.

«Si on n’a pas assez pour manger, la malnutrition va tout nous tuer avant qu’on attrape quelque chose comme la COVID-19», a-t-elle conclu.