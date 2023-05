BLANCHET, Magella



Au CHU de Québec - Hôpital St-Sacrement, le 23 avril 2023, à l'âge de 85 ans et 6 mois, est décédée madame Magella Blanchet, épouse de feu monsieur Jean-Louis Chabot, fille de feu madame Cécile Dumont et de feu monsieur Léonce Blanchet. Elle demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances en présence des cendresL'inhumation des cendres se fera au cimetière St-Charles. Elle laisse dans le deuil ses enfants Lyne (Pierre Richer) et Denis; ses petits-enfants Isabelle Darveau et François Darveau; ses frères et sœurs : feu Jeanne-D'Arc (feu Adélard Courbron), Fernande (feu Jérôme Dubois), Aline (feu Réal Dubé), Murielle (feu Camille Lévesque), feu Jean-Claude, Louisette (Yves Boucher), Yvon, feu Léon (feu Yola Dufour), Roland (Étiennette Brousseau) et feu Marcel; sa belle-soeur Louisette Chabot (Philippe Racicot); son beau-frère feu André Chabot ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille tient à remercier le personnel et les médecins de l'Hôpital St-Sacrement du CHU de Québec pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du CHU de Québec, téléphone : 418 525-4385, site web : www.fondationduchudequebec.org. Des formulaires seront disponibles sur place.