Des fonctionnaires payés à chasser, gracieuseté du gouvernement fédéral

La grève des fonctionnaires fédéraux est somme toute terminée à l’exception des travailleurs de l’Agence du revenu du Canada. Les syndicats crient victoire et ils ont raison, ils ont eu presque tout ce qu’ils demandaient. Même des congés payés pour que les fonctionnaires autochtones puissent aller chasser et pêcher.

D’ailleurs, cette décision ouvre la porte à toute une série de demandes qui supposeront que, dorénavant, le gouvernement est ouvert à l’idée d’octroyer des congés payés à ceux qui ont des rites et des traditions spécifiques. Le gouvernement vient de créer un précédent qu’il aura bien de la difficulté à offrir aux autres.

Deux poids, deux mesures

Qu’est-ce qui justifie que les fonctionnaires autochtones puissent aller chasser alors que des fonctionnaires bouddhistes ne pourraient pas être payés pour méditer ? Est-ce que c’est parce que nous avons une dette envers les communautés autochtones pour les traitements abominables que nous leur avons fait vivre des années durant que nous justifions l’octroi de conditions particulières et, disons-le franchement, absolument déraisonnables ?

Est-ce que des congés payés pour la chasse constituent un pas vers la réconciliation ? Permettez-moi d’en douter. Il s’agit plutôt d’une initiative pour se donner bonne conscience et se convaincre que l’on agit alors que bien des services de première nécessité ne sont pas encore offerts aux communautés autochtones.

Des besoins plus importants

Réseaux d’aqueduc déficients, accès à la justice, découverture en matière de santé et de services sociaux, etc. La liste de ce que nous devons prioriser pour les communautés autochtones est longue. Bien avant la chasse et la pêche, nous devons leur offrir de la dignité et de l’humanisme.

Et qu’on ne vienne pas nous dire que la chasse et la pêche sont des pratiques ancestrales qui doivent être protégées. La journée de congé n’a rien à avoir avec la protection de ces rites importants. La culture autochtone ne peut pas et ne doit pas être résumée à ces pratiques.