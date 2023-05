Est-ce normal ce que je vis?

J’ai 56 ans, et j’ai un fils qui en a 35, parti depuis trois ans et demi habiter à une heure trente de chez moi. Depuis son déménagement, on se voit environ quatre fois par année, si moi je me rends chez lui. Lui ne me visite jamais.

Il a un bon travail, mène une vie active, me semble posséder tout ce qu’il faut pour être heureux, et si je regarde les faits objectivement, j’ai toutes les raisons du monde d’être fière de lui. Mais je ne suis pas heureuse parce que je n’arrive pas à concevoir ma vie en ne le voyant que quatre fois par année.

Je ne peux pas vous cacher que comme ça me dérange qu’il n’ait pas envie de me voir plus souvent que ça, ça crée une distance désagréable quand on se rencontre. Une gêne qui me mine le moral et qui donne à nos rares rencontres un aspect préfabriqué où lui n’est pas bien et moi non plus.

Est-ce normal qu’un fils agisse comme ça avec sa mère ? Est-ce normal que son attitude envers moi soit toujours empreinte d’une certaine indifférence ? Surtout que le reste du temps, on ne fait que s’échanger des textos quelques fois par semaine. On ne se parle à peu près jamais au téléphone. Rassurez-moi !

Anonyme triste

Comment était la relation avant que votre fils ne parte au loin ? Si la froideur était déjà installée, l’éloignement ne peut qu’accentuer le phénomène. Il n’y a pas de règle écrite en matière de normalité, tout dépend du niveau affectif déployé entre les protagonistes d’une relation.

Un conseil : parlez-en donc directement à votre fils pour en avoir le cœur net et peut-être songer à faire vous-même certains efforts pour raffermir le lien.