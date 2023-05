Geoff Molson parle d’une simple question de temps pour le prochain contrat de Cole Caufield

«Tous nos partisans ont hâte que ça se règle et ça va se régler avant le début de la saison. Les négos sont entre bonnes mains avec Jeff et Kent.»

C’était incontournable comme sujet. Dans sa petite mêlée de presse à l’Université de Montréal, Geoff Molson a également glissé un mot sur le dossier Caufield. Le petit numéro 22 devra écrire son nom au bas d’un nouveau contrat d’ici la prochaine saison.

Doit-on s’attendre à une nouvelle entente prochainement?

«C’est une bonne question pour Jeff et Kent, a-t-il répliqué avec le sourire. Ça peut se passer n’importe quand. Je ne vous dirai pas de rester proche de votre téléphone aujourd’hui, mais on ne sait jamais quand ça va arriver.»

De la place pour les Québécois

Des 39 joueurs qui ont porté l’uniforme du CH en 2022-2023, neuf étaient originaires du Québec. En fin de saison, Rafaël Harvey-Pinard et Alex Belzile ont redonné un sentiment de fierté à une équipe en déroute. Samuel Montembeault, Matheson et Savard ont eu un impact très positif au sein du groupe.

Photo AFP

«On a beaucoup d’exemples, mais si on prend juste Harvey-Pinard, un choix de 7e tour qui a joué à un haut niveau, ça fait du bien de voir ça, a affirmé l’homme de 51 ans. On va continuer à repêcher des Québécois, on va continuer à espérer qu’il y en a qui vont se faire une place dans notre équipe. On en avait cinq assez réguliers au sein de l’équipe et neuf au total. C’est unique dans la LNH. Il y en avait une soixantaine dans la LNH et on en avant cinq réguliers. C’est le fun à voir.»

Lundi prochain, le propriétaire du Tricolore suivra attentivement la loterie de la LNH pour le prochain repêchage afin de savoir où aboutira le jeune phénomène Connor Bedard.

«Nos chances de gagner sont de 8,5%, alors il faut s’attendre à ne pas gagner, a-t-il noté. Si on gagne, on serait très chanceux. Tout le monde dans la province serait content.»