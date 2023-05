Hécatombe au premier tour

La première ronde des séries est souvent la plus imprévisible, mais là, on aura tout vu avec l’élimination des finalistes de l’an dernier, le Lightning et l’Avalanche, ainsi que celle des Bruins qui avaient récolté 135 points en saison régulière.

L’ironie, c’est que la plupart des surprises sont dues à un gardien de but au sommet de son art qui fait la différence, mais seul Akira Schmid des Devils répond à cette explication pour l’instant. Il m’impressionne.

Ilya Samsonov a été bon pour les Leafs dans leur triomphe sur le Lightning, mais sans plus. Sergei Bobrovsky n’a pas été exceptionnel avec les Panthers contre les Bruins. J’ai aimé Philipp Grubauer du Kraken, mais pas assez pour dire qu’il a fait la différence contre l’Avalanche.

Ce qui est aussi exceptionnel, c’est que des grosses pointures comme Andrei Vasilevskiy (Lightning) et Connor Hellebuyck (Jets) n’ont pas fait le travail, sans parler de Linus Ullmark (Bruins) qui a flanché après une saison de rêve.

L’attitude change

Une autre raison expliquant les surprises habituelles au premier tour, c’est que l’état d’esprit des joueurs change. Lorsque tout baigne dans l’huile en saison, on joue sans trop se poser des questions, mais en séries, on s’attend à des résultats et s’ils ne sont pas là, la pression grimpe d’un cran à chaque défaite.

Les favoris sont sous les réflecteurs alors que les négligés n’ont rien à perdre et tout à prouver. Si on leur donne de l’espoir, ça devient dangereux. Par exemple, personne ne croyait aux chances du Kraken de battre les champions en titre, mais ils ont gagné le premier match à Denver et ça s’est compliqué par après pour la troupe de Nathan MacKinnon.

Si l’Avalanche avait gagné le premier duel 5 à 0, le message aurait été clair et aurait ressemblé à ceci : « Hey Seattle ! Vous n’avez pas votre place sur la même patinoire que nous. »

Le jonglage des gardiens

J’ai rarement vu autant de jonglage de gardiens de but en séries. C’est généralement peu recommandable, et en plus, peu d’entraîneurs excellent à cet exercice. C’est peut-être ce qui a fait la différence dans la série Panthers-Bruins. Je savais qu’Alex Lyon ne battrait pas les Bruins et Paul Maurice a lancé Bobrovsky dans la mêlée au match numéro 4 à 1-2 dans la série. C’était le bon moment.

Par contre, Jim Montgomery a attendu au 7e match pour utiliser Jeremy Swayman, et c’est parce que Ullmark avait clairement perdu sa confiance. Je le voyais dans ses yeux, et ses coéquipiers le percevaient aussi.

Montgomery n’avait plus le choix. J’aurais utilisé Swayman après la défaite de 6 à 3 dans le deuxième match ou encore après celle de 4 à 3 dans le cinquième. C’était beaucoup demander à Swayman d’arriver soudainement au 7e duel et faire la différence.

De plus, si Montgomery avait l’intention d’utiliser Ullmark à tous les matchs, pourquoi ne l’a-t-il pas préparé ainsi pendant la saison plutôt que d’alterner ? Il est passé d’un rythme d’un à deux matchs par semaine à trois ou quatre. Ce n’est pas la même chose, surtout sous pression.

Autres changements

Outre les Panthers et les Bruins, on a aussi vu des changements de gardiens chez les Devils, le Wild et les Hurricanes et c’est plutôt rare d’en voir autant.

Jack Campbell a sauvé le match numéro quatre en relève chez les Oilers, mais à ma surprise, l’entraîneur Jay Woodcroft est revenu avec Stuart Skinner dans la partie suivante. C’est soit qu’il ait une confiance totale envers Skinner, ou encore qu’il n’ait aucune confiance envers Campbell.

Une autre grave erreur de gestion fut celle de l’entraîneur du Wild, Dean Evason, lorsqu’il a choisi Marc-André Fleury dans le deuxième match à Dallas. Filip Gustavsson avait volé le premier match avec 51 arrêts dans une victoire de 3-2 en prolongation. Pourquoi revenir avec Fleury et risquer de briser le momentum de Gustavsson ?

– Propos recueillis par Gilles Moffet

Entrefilets

PATRICE BERGERON

J’ai l’impression qu’on a vu Patrice Bergeron pour une dernière fois. Dommage que les Bruins soient tombés au premier tour, car les attentes étaient grandes. Il reste qu’après une saison si formidable à Boston, c’est le contexte presque parfait pour accrocher ses patins. Sa hernie au dos ressemble à un message du destin.

LES JETS

Encore une fois, les Jets de Winnipeg ont échoué en séries. L’entraîneur Rick Bowness est de la vieille école et il ne s’est pas gêné pour dire ce qu’il pensait après la défaite ultime contre les Golden Knights. Certains de ses vétérans n’ont pas apprécié et eux aussi se sont exprimés, et c’est ça, la génération d’aujourd’hui. Je ne pense pas que beaucoup de joueurs ont osé contredire publiquement Scotty Bowman à l’époque. C’est peut-être le temps de changer le noyau de cette équipe. Et peu importe qui restera, Bowness a été reconfirmé à son poste. Les Jets auront de bons joueurs disponibles, dont, possiblement, Pierre-Luc Dubois.

À QUI LA COUPE ?

Avec Boston, Colorado et Tampa en vacances, ma prédiction d’une finale Toronto contre Edmonton prend de la valeur. En fait, n’importe laquelle des huit équipes restantes peut gagner la coupe Stanley. Je prédis des victoires des Leafs contre Floride, des Devils contre les Hurricanes, des Oilers contre Vegas et de Seattle sur Dallas.

LOGAN MAILLOUX

Photo d'archives, Pierre-Paul Poulin

Il y a au moins une bonne nouvelle pour le Canadien puisque le défenseur des Knights de London excelle dans les séries de la ligue de l’Ontario. On peut dire que l’espoir de 20 ans du CH a fait beaucoup de chemin depuis deux ans et qu’il s’est pris en main. Il se rapproche de la Ligue nationale.