Inondations à Baie-Saint-Paul: «Ils nous ont donné cinq minutes pour sortir»

Un couple de Baie-Saint-Paul a eu la surprise de sa vie quand plus d’un mètre d’eau s’est infiltré au rez-de-chaussée de leur maison, causant d’immenses dégâts en très peu de temps lorsque la rivière du Gouffre est sortie de son lit.

«La pompe à eau fonctionnait dans le sous-sol depuis le matin, mais ça arrive souvent au printemps, on est habitués. On a décidé d’aller faire l’épicerie en début d’après-midi et quand on est revenu, il y avait de l’eau par-dessus les meubles du salon», raconte Madeleine Desgagnés, une résidente de la rue Ménard.

Stevens LeBlanc/JOURNAL DE QUEBEC

Le domicile de Mme Desgagnés et son mari, Marc-André Gagnon, fait dos à la rivière du Gouffre. Un gros ouvrage de béton et de roche ceinture la rue sur laquelle ils habitent pour empêcher les débordements de la rivière directement sur les terrains des riverains en période de crue des eaux. Ce qui s’est passé lundi n’avait rien d’habituel, assure-t-elle.

«Ça fait des décennies que cette maison est dans ma famille, elle appartenait à mon grand-père avant qu’on l’achète. J’en ai vu des inondations, mais jamais de cette ampleur là.»

Contre la montre

À leur retour du supermarché, M. Gagnon et Mme Desgagnés étaient attendus de pied ferme par les pompiers de la Ville de Baie-Saint-Paul. Ils leur ont dit de faire un sac pour les prochains jours et de quitter l’endroit qu’ils habitent depuis 18 ans dans les cinq prochaines minutes.

«Au début, ils avaient peur que le mur du quai [le pan de béton au bord de la rivière] lâche sous la pression. Ce n’était pas une suggestion quand ils nous ont dit de sortir, c’était un ordre. On était sous le choc», explique Madeleine Desgagnés.

Heureusement pour tous les propriétaires de la rue Ménard et des résidences en aval de la rivière, le mur de béton d’environ 200 mètres n’a pas cédé sous la force du courant. Une infrastructure de cette ampleur poussée à pleine vitesse par la rivière aurait pu causer des dégâts majeurs.

Dans l’incertitude

La dame à la retraite qui habite sur la rue Ménard rencontrée par Le Journal a pu s’entretenir avec le premier ministre François Legault ce matin pour lui faire part de ses inquiétudes. Elle a été rassurée par son discours sur l’aide qui sera offerte aux sinistrés qui ne disposent pas d’assurance contre les débordements de la rivière.

Stevens LeBlanc/JOURNAL DE QUEBEC

«Ça fait du bien de voir que la situation est prise au sérieux. On va avoir besoin de beaucoup d’aide pour la suite», poursuit-elle entre deux corvées de nettoyage, debout dans une étendue de vase qui était, dimanche encore, le stationnement asphalté de sa maison.

Mme Desgagnés croise les doigts pour pouvoir continuer à vivre «dans le coin où elle a grandi».

Les autorités locales devront déterminer si la meilleure solution est de rénover les maisons touchées sur la petite rue ou de relocaliser les sinistrés après une grande rencontre d’informations prévue jeudi soir.

«Moi je veux y retourner, soutient-elle en faisant fi des risques grandissants qu’un évènement du genre se reproduise. [...] On aime ça habiter ici, on adore le coin, c’est proche de tout et on voudrait bien que ça se répare.»