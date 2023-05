Ingérences étrangères: pourquoi une enquête indépendante?

Voici quelques enjeux associés à ce qu’on appelle désormais l’ingérence chinoise au Canada. Ces sujets demeurent mal documentés et posent un risque pour la sécurité du Québec et du Canada. Mais le premier ministre Trudeau refuse de mettre en place une enquête publique indépendante de sa propre influence. Pourquoi insister tant?

Depuis plusieurs mois déjà, les médias parlent de «postes de police chinois» qui, sous couvert communautaire, servent de base à l’intimidation et à l’influence du Parti communiste chinois. Ceux-ci étant d’abord observés à Vancouver et Toronto, nous savons maintenant qu’il y a eu au moins deux de ces postes de police dans le grand Montréal.

Au moins 11 candidats aux élections de 2021 auraient reçu du financement électoral illégal par la Chine entre autres tactiques pour en influencer le résultat. Sans affirmer que ce soit aussi illégal, des ressortissants sino-canadiens ont financé, en une seule journée en 2016, le parti libéral de la circonscription du premier ministre Trudeau à hauteur de 70 000$. Au même moment, Ottawa permettait la création d’une banque au Canada. Nous devons savoir ce qui s’est passé.

La Fondation Pierre Elliott Trudeau a sollicité un donateur chinois qui intervenait pour le régime communiste de Beijing afin que 200 000$ d’un don d’un million de dollars destiné à l’Université de Montréal soient plutôt versés à la Fondation, et que 50 000$ soient utilisés pour ériger une statue à l’effigie de l’ancien premier ministre Trudeau. La manoeuvre aurait donné lieu à des irrégularités fiscales importantes. Sous la secousse, la Fondation Pierre Elliott Trudeau a vu sa structure voler en éclats. La présidente et directrice générale et une trentaine d’autres administrateurs, mentors et membres ont démissionné.

Sous pression, le premier ministre a d’abord mandaté Morris Rosenberg pour réaliser une enquête privée sur les ingérences chinoises, puis David Johnston pour étudier les gestes à poser pour faire face à ces ingérences. Or, l’un et l’autre sont liés à la Fondation Pierre Elliott Trudeau, qui fait figure d’incubateur politique du Parti libéral du Canada et qu’ils pourraient avoir le réflexe de protéger.

De nombreuses universités canadiennes et québécoises ont reçu du financement de la Chine à différents titres, notamment pour le développement de technologies et de brevets au profit de Huawei dont les opérations sont pourtant interdites au Canada pour le développement de la 5G. À cela s’ajoutent des activités documentées ou soupçonnées d’espionnage industriel, notamment chez Hydro-Québec et dans un laboratoire en biologie virale à haute sécurité au Manitoba.

Depuis quarante ans, selon des experts du renseignement de sécurité, tous les premiers ministres du Canada, tant libéraux que conservateurs, auraient été informés des ingérences chinoises et étrangères sans qu’aucun ne prenne la mesure de la menace et n’agisse pour la contrer.

À tout ceci s’ajoutent les interventions pour manipuler les réseaux sociaux, l’achat de terres au Canada, l’intimidation de ressortissants ouïghours, tibétains, de Hong Kong ou de Taïwan au Canada ou l’achat d’intérêts stratégiques au Canada et au Québec par le biais de sociétés amies du régime chinois, qui ont acquis Produits forestiers Resolu, propriétaire elle de 25% des droits de coupe en forêt publique au Québec.

Que nous faut-il de plus pour prendre la mesure du danger et aller au fond des choses?

Voici quelques solutions que le Bloc Québécois a publiées mercredi dernier:

La nomination par la Chambre des communes d’un ou d’une juge pour définir le mandat et diriger une commission d’enquête indépendante sur les ingérences du régime chinois, et déterminer ce qui sera public ou, à des fins de sécurité, étudié à huis clos;

L’adoption d’une loi sur l’ingérence étrangère devant établir la capacité des corps policiers d’intervenir contre les institutions étrangères d’ingérences tels les «postes de police chinois»;

La création d’un bureau d’enquête indépendant sur l’activité politique étrangère dont la direction serait entérinée par la Chambre des communes, lequel bureau étant doté de pouvoirs d’enquête, de perquisition, d’arrestation et de poursuite;

Un amendement à la loi instaurant des enquêtes publiques conférant à la Chambre des communes le pouvoir exclusif de nommer la présidence de telles commissions d’enquête.

En répétant tout ignorer sans que personne ne le croie, et en s’entêtant à refuser l’enquête indépendante et publique que tout le monde demande, Justin Trudeau prend un énorme risque politique. Ce scandale prend des proportions qui pourraient l’emporter.

Yves-François Blanchet, chef du Bloc Québécois

René Villemure, porte-parole en matière d’Éthique

Marie-Hélène Gaudreau, membre du comité des procédures de la Chambre des communes