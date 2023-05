La deuxième «date» de Kim Clavel

MONTRÉAL – Le 12 mai prochain, Kim Clavel retournera sur les lieux d’un rendez-vous raté.

La boxeuse de 32 ans montera dans le ring à la Place Bell pour la deuxième fois. En janvier dernier, elle y avait subi la défaite – sa première en carrière – dans son combat d’unification contre Jessica Nery Plata.

«C’est comme si j’avais eu une première "date" qui ne s’est pas super bien passée, a imagé la pugiliste, mercredi avant de s’exercer devant les représentants des médias. Là, je m’en vais sur une deuxième "date" et je sais à quoi m’attendre.»

«C’est une zone que je connais et que je vais gérer. Nous avons fait plusieurs ajustements pour être meilleurs. Dans cette deuxième "date" là, la personne va tomber en amour avec moi!»

Ce deuxième rendez-vous galant opposera Clavel (16-1-0, 3 K.-O.) à la Mexicaine Naomi Reyes (9-2-0, 5 K.-O.), qui a aussi été défaite à sa dernière sortie, en octobre.

«Je veux prouver que mon combat d’unification était une petite erreur de parcours qui m’a appris énormément. Nous allons remettre les pendules à l’heure. Je vais renouer avec la victoire. Je ne suis pas juste en confiance, je suis convaincue.»

Donner un bon spectacle

Il n’y a rien de surprenant dans le fait que Clavel affiche une telle confiance, c’est la norme chez les individus qui pratiquent ce métier. L’athlète se refuse même d’imaginer qu’elle subira la défaite contre Reyes.

«Ça ne fait pas partie de ma manière de penser», a-t-elle répondu lorsque questionnée sur ce que signifierait un revers pour la suite de sa carrière.

Son promoteur, Yvon Michel, a quant à lui accepté de s’étendre sur cette possibilité.

«Ça va dépendre de si elle donne un bon "show". Au bout du compte, c’est ça. Si elle a donné un bon spectacle, nous pouvons faire un combat revanche. Les promoteurs, nous avons souvent la tendance à dramatiser une défaite potentielle.»

«Ça dépend toujours de comment ça s’est passé, a ajouté le président de GYM. Une défaite, ce n’est rien de dramatique. Si tu donnes un bon spectacle, les gens ont toujours de l’intérêt pour toi.»

Le privilège de la pression

C’est donc dire que Clavel doit non seulement tenter de renouer avec la victoire, mais aussi d’en mettre plein la vue aux amateurs.

«Ça fait partie de la responsabilité d’un athlète. Nous sommes dans un sport-spectacle, a déclaré Yvon Michel. Tu es rémunéré en fonction de ta popularité et de l’intérêt que tu crées autour de toi. Kim est très consciente de ça.»

«J’aime cette pression-là, a affirmé Clavel. C’est un privilège de la ressentir. Un boxeur qui s’en fout du résultat et qui n’aime pas ce qu’il fait ne ressentira pas de pression. Moi, j’aime ça! Ça me fait vivre. La pression, je la prends pour me pousser vers le haut.»

En ce qui concerne la vente de billets, Yvon Michel a révélé qu’un peu moins de 1 500 places avaient trouvé preneur et qu’il espérait que ce chiffre monte à 2 000.

«Nous ne nous rendrons pas à 4 000 comme nous l’aurions voulu, mais la réponse est bonne. Il y a eu une bonne poussée dans les derniers jours et nous nous attendons à ce que ce soit encore le cas dans la prochaine semaine», a-t-il indiqué.