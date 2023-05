«La vie est belle quand même» : il garde le moral malgré ses serres inondées encore une fois

Un horticulteur de Prévost déjà victime des inondations de 2017 et 2019 s’affairait à sauver ses plantes après que sa serre a été submergée par les eaux.

«Y'a une plante que j'ai ramassé à terre, j'espère qu'elle va survivre malgré tout. Si oui, je vais pouvoir dire à l'acheteur ou l'acheteuse que c'est une tough», lance en rigolant José Dauba, les deux pieds dans quelques centimètres d'eau.

Photo Martin Alarie

«L'important c'est qu'on s'en sort bien dans les circonstances, je me considère chanceux, relativise-t-il. Oui c'est plus de travail, mais y'en a toujours à faire, du travail.»

Ce dernier a dû monter d'urgence sur des échaffauds toutes ses plantes dans ses serres, devant la montée rapide du niveau de la rivière du Nord.

Changements climatiques

Ses serres, situées sur la rue Leblanc, ont connu plusieurs montées des eaux au fil des années, soit en 2008, en 2017 et 2019.

Photo Martin Alarie

La répétition de ces événements font songer à M. Dauba d'éventuellement déménager ses cultures, lui qui craint les effets des changements climatiques.

«On le voit partout dans le monde. C'est pas juste ici. Trop de pluie ici, pas assez là-bas. Trop fort de chaleur. C'est facile à voir», souligne-t-il.

«Quand j'ai acheté, c'était censé arriver entre 25 et 50 ans. Là on constate que ça arrive beaucoup plus que ça», ajoute M. Dauba.

Il encourage les autres riverains qui pourraient être découragés par cette autre crue printanière à «apprendre à connaitre leur rivière, et d'agir avant que ce soit elle» qui cause des ravages.

«Moi ce n'est pas ma maison ici, c'est juste du travail», souligne José Dauba, ayant une pensée pour les victimes.