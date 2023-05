Les 10 véhicules les plus polluants en 2023

En plus de fournir les cotes de consommation de carburant, Ressources naturelles Canada rend également publiques les cotes d’émission de CO2 (g/km).

Dans le cadre du plus récent épisode de Podcast de chars sur QUB Radio, Louis-Philippe Dubé et Germain Goyer ont dressé la liste des dix véhicules les plus polluants en 2023 d’après les données publiées par l’organisme gouvernemental.

En plus de quelques camionnettes, on y retrouve entre autres des véhicules exotiques et de très grand luxe.

Deux fois par mois, retrouvez ce duo d’animateurs à la barre de ce balado qui couvre l’univers automobile avec un ton ludique.