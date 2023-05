Les enseignants méritent le respect de tous!

Dépit, consternation, découragement. Ce sont les mots qui nous viennent à l’esprit lorsque nous consultons courriels, commentaires et chroniques en réaction aux personnes enseignantes qui s’expriment publiquement pour demander des changements dans leur profession et dans le système d’éducation pour lequel elles travaillent sans relâche.

Les actes de violence envers le personnel enseignant ne sont pas seulement dans les écoles, ils sont maintenant dans la sphère publique.

« Tu (sic) mérite (sic) pas de salaire, christ (sic) de con. » « Dans le milieu enseignant, il n'y a pas de place pour la fainéantise. Si c'est trop difficile, changez de profession. » « Cette professeure devrait reconsidérer son choix de carrière. [...] Qu'elle choisisse les maths, peut-être moins compliqué pour elle. » Il s’agit du type de remarques auxquelles nous sommes constamment confrontés lorsque nous prenons la parole dans l’espace public.

Discréditation

Malgré tout, le personnel enseignant doit offrir le meilleur enseignement possible aux élèves, se rendre disponible pour eux tous les jours, même parfois les fins de semaines. Il doit veiller au grain au bien-être et à la santé mentale de ses élèves, il doit porter tous les chapeaux, mais lorsqu’il quitte, il est paresseux, incompétent, insignifiant, c’est un bébé gâté stupide. Tous ces termes ont été (et continuent d’être) employés pour discréditer le personnel enseignant, pour le culpabiliser, pour le rabaisser constamment dans l’exercice de sa profession.

Nous dénonçons fermement et catégoriquement tout acte de violence. Aucun professionnel de l’éducation n’a à endurer de la violence physique et verbale dans le cadre de son travail, et il est de notre devoir, en tant que personnes éducatrices et formatrices de la jeunesse, de condamner cette violence envers le personnel enseignant qui s’emploie à offrir la meilleure éducation possible pour les élèves du Québec.

Défaillance

Selon plusieurs sondages, les Québécois voient le système de santé comme l’une des priorités sur lesquelles le gouvernement doit travailler. On parle fréquemment de ce système comme « brisé » et qui doit être « refait ».

C’est pourtant le même constat en éducation, mais dans ce cas spécifique, le personnel enseignant est souvent tenu responsable de tous les maux, des contenus enseignés, du décrochage scolaire, jusqu’aux situations d’intimidation et de violence vécues par les élèves.

Pourquoi cette situation, alors qu’il pratique sa profession dans un système éducatif défaillant et dans des conditions de travail difficiles ? Il serait plus juste de cibler le gouvernement du Québec à qui revient la responsabilité d’assurer les conditions gagnantes pour offrir la meilleure éducation possible aux élèves du Québec et de protéger le personnel enseignant de l’épuisement professionnel.

C’est le devoir des instances politiques de s’assurer que la population soit respectueuse du travail de tous les intervenants en éducation et à faire preuve de bienveillance envers eux. La valorisation de la profession passe par le respect des personnes qui l’exercent et par la mise en place de politiques qui les défendent. Le documentaire « L’école autrement », réalisé par Érik Cimon, présentait deux données alarmantes : 50 % des nouveaux enseignants quittent la profession dans les cinq premières années, alors que près de 40 % des enseignants en fonction prendront leur retraite d’ici 2030.

Si on laisse le personnel enseignant être constamment discrédité sur la place publique, qui voudra enseigner à nos jeunes ? C’est maintenant que nous devons valoriser nos professionnels de l’éducation, et le gouvernement devra faire sa juste part pour les protéger dans le cadre des négociations de la convention collective.

Katya Pelletier, présidente de l’Association québécoise des professeur.e.s de français (AQPF)

Photo courtoisie, David Gauthier

Justin Taschereau, vice-président à l’administration de l’AQPF

Annie Primeau, vice-présidente à la vie professionnelle de la Fédération autonome de l’enseignement (FAE)

Marie-Caroline Ouellet, présidente de l’Association Théâtre Éducation Québec (ATEQ)

Mélody Verville-Giguère, vice-présidente de l’ATEQ

Danielle Arseneault, vice-présidente de l’ATEQ

Marc Laforest, président de l’Association québécoise des enseignant.e.s spécialistes en arts plastiques (AQESAP)

Raymond Bédard, président de la Société des professeurs d’histoire du Québec (SPHQ)

Estelle Desjarlais, présidente de l’Association pour l’enseignement de la science et de la technologie au Québec (AESTQ)

Camille Turcotte, directrice générale de l’AESTQ

Adèle Morrissette, présidente de l’Association québécoise des enseignants de la danse à l’école (AQEDÉ)