Séries LHJMQ: les Remparts balaient les Olympiques et s'en vont en finale

GATINEAU | Les Remparts s'en vont en finale du trophée Gilles-Courteau. Les hommes de Patrick Roy l'ont emporté 3-1 lors du quatrième match pour ainsi balayer leur série demi-finale face aux Olympiques de Gatineau et accéder à une première finale depuis 2015.

Les Remparts ont maintenant balayé leurs trois séries jusqu'ici et montrent un dossier de 12-0.

« Nos joueurs ont été extrêmement résilients, mentionnait Patrick Roy après la rencontre. Ça été de même tout au long de la saison et ça continue de l'être. Ça me rend fier et, évidemment, mon gardien a été exceptionnel. Il a été fumant du début à la fin. »

Son gardien, William Rousseau, a de nouveau été un facteur dans le match, réalisant de gros arrêts opportuns pour permettre à son équipe de demeurer dans le match. Pourtant, les choses avaient plutôt mal débuté pour lui alors qu'il a cédé sur le premier tir qu'il a reçu, celui d'Alexis Gendron, alors qu'il n'y avait que neuf secondes d'écoulées à la rencontre. Il a par la suite fermé la porte, frustrant notamment Cam MacDonald qui s'était vu décerner un tir de pénalité en deuxième période.

« Le match n'a pas vraiment bien commencé pour moi. C'est sûr que ça peut jouer dans la tête mais j'ai été capable de me reprendre rapidement », estimait de son côté le gardien de 19 ans.

L'expérience des dernières années

La série entre les Remparts et les Olympiques s'est jouée sur des détails. Deux matchs en prolongation et les deux autres serrés jusqu'à la toute fin. Au final, le dénominateur commun aura été que les Diables rouges auront été en mesure d'inscrire. les gros buts importants dans les moments clés.

Il s'agit peut-être là du positif que l'équipe tire de la défaite crève-coeur face aux Cataractes de Shawinigan, l'an dernier.

« Je pense qu'on apprend à gagner. Je regardais les Cataractes, l'an dernier, ils avaient vécu des déceptions l'année d'avant contre Rimouski et ils sont allés gagner. On a vécu notre déception contre les Cataractes et il faut apprendre à gagner. C'est ce que nos gars ont fait. »

Mais les Remparts n'étaient pas satisfaits, après le match. Un premier objectif était atteint, celui de se rendre en finale. Mais il leur manque toujours quatre victoires pour dire mission accomplie.

« Le travail n'est pas fini. Il nous reste quatre victoires à aller chercher mais on a prouvé à quel point on est une bonne équipe et on a notre place en finale. »

Opportunisme clé

Dans le camp des Olympiques, on avait le sentiment que le résultat final ne représentait pas l'allure de la série.

« Ils ont capitalisé sur leurs chances et Rousseau a été phénoménal », résumait l'entraineur-chef Louis Robitaille.

En bout de ligne, l'opportunisme des Remparts aura fait en sorte que les Olympiques n'auront eu l'avance que pendant un peu plus de 15 minutes dans toute la série.

« Ça joué dans la balance. Par contre, j'ai trouvé que quand on tirait de l'arrière, on jouait du meilleur hockey », notait l'entraineur.

Les Remparts devront maintenant attendre le résultat de l'autre demi-finale mettant aux prises les Mooseheads d'Halifax et le Phoenix de Sherbrooke. Ces derniers mènent 2-1 et le quatrième match aura lieu jeudi soir à Sherbrooke.