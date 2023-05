LHJMQ: le Phoenix «a manqué un peu d’humilité», selon son entraîneur-chef

SHERBROOKE | Quelques minutes après la première défaite du Phoenix au cours des présentes séries, mardi soir, l’entraîneur Stéphane Julien avait dit que c’était peut-être une bonne chose d’avoir perdu un match.

Le lendemain d’un revers de 5 à 2 aux mains des Mooseheads de Halifax, après une bonne nuit de sommeil, son discours n’avait pas changé, même qu’il est allé un peu plus loin dans sa réflexion.

«Avec le recul, on a manqué un peu d’humilité, a-t-il admis mercredi. On respecte vraiment les Mooseheads, mais je pense qu’hier [mardi], on leur a manqué de respect. Ils ont travaillé, ils nous ont battus à un contre un, ils avaient le désir de ne pas perdre.»

«Une bonne gauche sur le bord de la mâchoire»

«Notre équipe est bâtie pour jouer ce genre de match physique, mais hier, on s’est fait prendre à notre propre jeu. C’est une bonne gauche sur le bord de la mâchoire pour se faire rappeler qu’il faut être plus humbles et réaliser qu’on est dans les séries et que des équipes peuvent nous battre», a poursuivi l'entraîneur, qui avait donné congé à ses joueurs réguliers mercredi.

Disons qu’après avoir signé 16 gains consécutifs, le Phoenix a été ramené sur terre devant une foule peu habituée à ce scénario.

«Je n’avais pas senti, le matin ou avant le match, qu’on avait un excès de confiance, avoue Julien. Je sentais que les gars avaient l’esprit à la bonne place. On a commencé la partie avec un avantage numérique, mais on a manqué de concentration [et Halifax en a profité pour marquer]. Les choses ont escaladé ensuite. On prend souvent le momentum en début de match, et là, ç’a été le contraire et on s’est fait challenger. On a mal réagi. Ça fait partie de l’apprentissage. On a un club mature, on sait ce qu’on à faire et c’est à nous de réagir demain [jeudi].»

«Aucune raison de nous prendre à la légère»

Dans le clan des Mooseheads, on ne croit pas que le Phoenix les a pris à la légère.

«Je ne pense pas qu’ils se sont dit que ça allait être facile, a soutenu l’entraîneur de Halifax, Sylvain Favreau. Mes gars étaient motivés parce que finalement, depuis trois périodes, on jouait de la bonne façon, comme on est habitués de le faire. Hier [mardi], on voulait bien entamer le match et être constants pendant 60 minutes face à un adversaire coriace.»

«Ils ont vu ce qu’on était de capables de faire à Halifax, a renchéri l’attaquant Zachary L’Heureux. On a joué un très bon deuxième match. Ils n’avaient aucune raison de nous prendre à la légère. C’était à eux de jouer à leur plein potentiel et ils ne l’ont pas fait.»

Celui qui a été nommé la première étoile de la dernière rencontre en vertu d’un but et d’une aide confirme que ce n’était qu’une question de temps avant qu’il y ait un déclic offensif chez les Mooseheads. Et il ne pouvait survenir à un meilleur moment, alors que Halifax a évité de se retrouver au pied du mur.

«Ç’a vraiment fait du bien d’aller chercher cette première victoire, sur la route contre une équipe comme Sherbrooke, a dit l’espoir des Predators de Nashville. Ce n’est pas facile de jouer ici. Le Phoenix est vraiment bon dans son aréna. On les a peut-être surpris, mais on a juste continué sur notre lancée.»

▶ Stéphane Julien a confirmé qu’Olivier Adam sera le gardien partant jeudi soir. Il l’avait retiré du match mardi, afin de donner un nouveau souffle au Phoenix avec un pointage de 4 à 0. Le jeune Samuel St-Hilaire a ainsi vu de l’action pour la première fois du bal printanier.