L'homme qui pourrait gâcher le party des Leafs

Sergei Bobrovsky rappelle ces temps-ci les raisons pour lesquelles il demeure un gardien numéro 1 dans la Ligue nationale de hockey (LNH) et les Maple Leafs de Toronto ont eu droit à un bon échantillon de son savoir-faire durant le premier match de la série de deuxième tour, mardi.

Le Russe est celui ayant aidé en 2018-2019 les Blue Jackets de Columbus à balayer le Lightning de Tampa Bay, une formation qui a totalisé 62 victoires et 128 points en saison. Cette année, il a contribué à la remontée des Panthers de la Floride qui ont comblé un retard de 3 à 1 pour éliminer les Bruins de Boston, auteurs d’une campagne record de 65 triomphes et de 135 points. Et il demeure un double récipiendaire du trophée Vézina.

Bobrovsky n’a pas été toujours parfait depuis qu’il a pris la relève d’Alex Lyon devant le filet des siens, mais il sait réaliser les arrêts-clés au bon moment. En excluant le gain à haut pointage de 7 à 5 dans le sixième choc de la série face aux Bruins, il a bloqué au moins 30 rondelles au cours de la présente séquence victorieuse des Panthers, dont 34 aux dépens des Leafs.

«Je pense qu’au fond de notre territoire, ce fut brillant», a qualifié en point de presse l’entraîneur-chef Paul Maurice relativement au boulot de son homme masqué.

«Il joue avec beaucoup de confiance et il voit la rondelle très bien, a renchéri l’attaquant Nick Cousins. Je crois qu’il fut notre meilleur joueur ce soir.»

Défensive alerte

Revendiquant un taux d’efficacité de ,901 en éliminatoires (autant en 2023 qu’en carrière), le gardien préfère complimenter ses coéquipiers qui ont facilité un peu sa tâche contre les Auston Matthews, Mitchell Marner, John Tavares et compagnie. En dépit du nombre élevé de tirs concédés, il se sent en contrôle quand il se trouve entre les deux poteaux.

«Les Leafs sont vraiment une équipe redoutable. Toutefois, les gars m’ont aidé beaucoup. Ils ont dégagé l’enclave et ont bien formé une boîte pour réduire les chances. L’infériorité numérique était à point, tandis qu’on a bloqué plusieurs lancers. Les bâtons étaient sur leur chemin, a-t-il expliqué. À mesure que ça avance, on se tient ensemble et on s’entraide. À chaque jour, nous sommes une famille. C’est plaisant de vivre cela.»

En Floride, tous se croisent les doigts pour que l’ancien des Jackets évite de retomber dans une mauvaise passe. Effectivement, son parcours de 2022-2023 a été parsemé de hauts et des bas. Notamment, il a subi la défaite à ses trois dernières sorties du calendrier régulier, cédant 13 fois au total.

Le deuxième affrontement Panthers-Leafs se tiendra jeudi à 19 h sur les ondes de TVA Sports.