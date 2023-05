LNH : une première depuis un certain Denis Gurianov

La performance éclatante du vétéran des Stars de Dallas Joe Pavelski, mardi, a représenté une belle occasion de rappeler ce qui fut probablement le meilleur match de la carrière de l’ailier Denis Gurianov, maintenant avec le Canadien de Montréal.

Auteur de quatre buts dans une défaite de 5 à 4 en prolongation aux mains du Kraken de Seattle lors de la rencontre initiale de la demi-finale de l’Association de l’Ouest de la Ligue nationale, Pavelski est devenu le premier joueur à réussir un quadruplé depuis l’exploit accompli par Gurianov le 20 août 2020. Évoluant à l’époque avec la formation texane, le Russe a réussi son fait d’armes aux dépens des Flames de Calgary dans le sixième duel d’une série de premier tour.

Getty Images via AFP

Avant eux, quatre autres patineurs ont touché la cible à quatre reprises pendant une rencontre éliminatoire dans le présent siècle : Joffrey Lupul (Ducks d’Anaheim, 2006), Johan Franzen (Red Wings de Detroit, 2010), Jean-Gabriel Pageau (Sénateurs d’Ottawa, 2017) et Jake Guentzel (Penguins de Pittsburgh, 2018). Au total, 40 récoltes du genre ont été recensées dans l’histoire du circuit.

Pour absolument rien

Toutefois, les prouesses de l’ancien des Sharks de San Jose se sont avérées vaines, lui qui a renoué avec l’action après avoir été tenu à l’écart par une commotion cérébrale. À l’intérieur du vestiaire des perdants, tous évoquaient du gaspillage, même si rien n’est encore joué.

«Ce fut un retour épique. C’est scandaleux qu’on ait bousillé cela et qu’on n’ait pas gagné. C’est la faute de notre groupe, car il a fait plus que sa part. Il nous a permis d’espérer gagner», a commenté l’entraîneur-chef des Stars, Peter DeBoer, au site NHL.com à propos de son joueur d’avant qui a compté deux fois en moins de quatre minutes en troisième période pour créer l’égalité.

«Il y a eu des erreurs inhabituelles, deux filets concédés sur des mises au jeu et des couvertures ratées. Nous n’avons joué avec suffisamment d’ardeur pendant assez longtemps et il manquait des détails dans notre jeu, a-t-il ajouté. Je pense que ça arrive à ce moment de l’année. Ça me rappelle un peu le match 1 contre le Wild du Minnesota. Nous sommes revenus tard dans le duel et avons obtenu des chances en temps supplémentaire, mais il nous fallait un peu plus pour quelque temps de plus.»

Ainsi, Pavelski ne ressemblait pas à un joueur n’ayant pas pris part à un match depuis le 17 avril. «J’étais excité de revenir, certes. Dès le début de l’échauffement, je ressentais la dose d’adrénaline. Et commencer le match fut autant amusant. Nous avons bataillé toute la soirée. [...] La défaite est dure à encaisser, nous voulions la victoire», a-t-il résumé.

Le deuxième choc de la série Kraken-Stars aura lieu jeudi à 21 h 30 sur les ondes de TVA Sports.

-Par ailleurs, cinq hommes ont marqué cinq buts dans une joute des séries. Le dernier ayant réussi le tout est Mario Lemieux (Penguins) le 25 avril 1989 face aux Flyers de Philadelphie.