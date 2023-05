Makhmudov: personne ne sait

Arslanbek Makhmudov et Marc Ramsay aiment se préparer longuement pour un combat. Cette fois, pour ses débuts aux États-Unis, le grand Russo-Montréalais va y aller un peu à l’aveuglette.

Dans le fond, il affronte un monstre physique. Plus grand et plus énorme que lui. Et il affronte un véritable athlète. Né à Lagos au Nigeria, Raphael Akpejiori est déménagé à 17 ans aux USA grâce à une bourse d’études à Wichita au Kansas.

Puis, il s’est retrouvé à l’Université de Miami dans l’équipe de basket avant de passer au football où il a participé au camp des Dolphins de Miami.

Une visite bientôt

Il s’entraîne à Miami et j’avais prévu lui rendre visite en novembre dernier alors qu’il devait affronter Makhmudov le 16 décembre à Shawinigan.

Il s’est plutôt retrouvé dans un tournoi en Afrique et c’est finalement à Toledo en Ohio qu’Akpejiori va se battre contre Makhmudov.

Je devrais avoir l’occasion d’aller rencontrer Akpejiori et vous en parler plus longtemps.

Pour l’instant, comme dirait Jean Gabin, tout ce que je sais, c’est que je ne sais pas.