Marc-André Fleury cognera à la porte des 1000 matchs et du nombre de victoires de Patrick Roy l’an prochain avec le Wild

Le plateau des 1000 matchs demeure un exploit rare pour un gardien. Très rare. Si 379 joueurs ont joué 1000 rencontres ou plus, seulement trois gardiens ont réalisé cet exploit avec Martin Brodeur (1266), Roberto Luongo (1044) et Patrick Roy (1029).

Marc-André Fleury ajoutera bientôt son nom à cette liste. Il occupe déjà le quatrième rang dans l’histoire de la LNH avec 985 matchs. Un grand mathématicien vous dira qu’il aura besoin de jouer 15 matchs l’an prochain pour toucher au chiffre magique des 1000.

«J’ai cet objectif en tête, a admis Fleury. Quand j’ai signé mon contrat de deux ans avec le Wild, je trouvais que c’était une possibilité d’atteindre le plateau des 1000 matchs. Je trouverais ça cool. Je me retrouverais avec les trois autres gardiens du Québec. Il s’agirait d’un honneur de partager ça avec eux.»

S’il n’aime pas parler de lui ou de ses propres statistiques, l’ancien des Penguins, des Golden Knights et des Blackhawks a fait une entorse à sa propre philosophie. Il pourchassera une autre marque importante l’an prochain.

Déjà au troisième rang pour les victoires avec 544, il égalera Roy (551) après son septième triomphe l’hiver prochain.

«Oh boy, je trouve ça un peu fou, a-t-il répliqué en riant. C’est un objectif aussi. Mais pour moi, je considère que c’est honneur d’être juste proche de lui. C’est spécial. J’ai regardé Patrick en grandissant, j’ai tellement de respect pour lui. À mes yeux, Patrick et Martin Brodeur sont les meilleurs gardiens au monde. Je ne réalise pas trop encore que je sois près d’eux pour les victoires.»

Un mentor

Sur papier, Filip Gustavsson partira comme le favori pour le poste de numéro un avec le Wild. Une réalité qui ne dérange pas Fleury.

«Je serais prêt à ce rôle du grand frère, a-t-il souligné. J’adore encore le hockey, la compétition et le sentiment de gagner un match. Je sais aussi que je suis plus loin dans ma carrière. Je l’aiderai du mieux que je peux. Quand j’aurai la chance de jouer, je voudrai gagner le plus souvent possible. Je resterai un gardien qui se bat. Je trouve ça moins le fun d’être assis sur le banc. Il y a de plus en plus d’équipes qui divisent les départs en deux. Tu ne vois plus un gardien avec 70 départs. Je sais que je jouerai ma part de rencontres.»