Menus à petits prix: excellents rabais pour les grillades

Afin d’aider nos lecteurs à affronter entre autres les contrecoups de la hausse des prix des aliments, notre nouvelle collaboratrice Myriam Gendron, créatrice du site Tout simplement bouffe, propose chaque semaine un menu à petit prix à partir des meilleurs rabais en épicerie de la semaine.

Rabais en épicerie du 4 au 10 mai 2023

Cette semaine, je vous ai préparé un menu tout frais et coloré pour chasser la pluie et la grisaille !

Vous remarquerez qu’un ingrédient-surprise fait une apparition au souper, au lunch et à la collation : le quinoa ! Souvent mal aimé (trop amer, trop ou pas assez cuit... qui goûte trop « santé » et difficile à faire passer auprès des enfants), le quinoa est en fait un grain très polyvalent qui peut être bien moelleux en texture et doux au goût.

Pour l’apprécier au maximum, il faut d’abord choisir la bonne variété. Comme pour le riz, le quinoa de couleur a un goût plus prononcé. Opter pour le quinoa blanc est donc un choix judicieux lorsqu’on veut l’apprivoiser. Ensuite, il y a l’amertume. Le quinoa est recouvert d’une pellicule amère appelée la saponine : il s’agit d’une protection naturelle contre les insectes et les animaux. On peut facilement s’en débarrasser en rinçant abondamment les grains au tamis (vous verrez, la saponine est alors mousseuse, presque comme du savon) jusqu’à ce que l’eau soit bien claire ! Et, finalement, tout se joue à la cuisson. Les emballages et les recettes se contredisent tous un peu quant à la meilleure méthode et au rapport eau-grain pour le cuire et ça peut souvent se terminer en fond de chaudron collé ou en quinoa gluant. Une erreur commune est de le couvrir à la cuisson, l’eau ne peut donc pas s’évaporer. Mais le truc infaillible, c’est de le cuire... comme des pâtes ! Ça peut sembler inusité, mais on évite ainsi qu’il manque d’eau et brûle, ou, au contraire, qu’il surcuise en attendant qu’un excédent d’eau s’évapore.

Comment fait-on ? Comme pour des pâtes, on fait bouillir de l’eau avec du sel et on y plonge ensuite les grains directement, en brassant de temps à autre, pendant une douzaine de minutes. Le grain du quinoa devient translucide et son petit germe se détache lorsqu’il est cuit. Mais il n’y a rien comme le test du goût pour savoir si la texture (plus al dente ou pas du tout) nous convient ! Ensuite, il reste à bien égoutter et le tour est joué !

Bonne popote !

EN VEDETTE CETTE SEMAINE

SURVOL DES CIRCULAIRES

Fan de grillades ? Super C est assurément un arrêt de choix pour vous cette semaine ! En plus des aliments en vedette, qui sont tous à prix d’ami, voici quelques bons coups côté rabais :

Bacon (emb. de 500 g) à 4,44 $ chez Super C

à 4,44 $ chez Super C Bœuf haché extra-maigre à 3,99 $/lb chez IGA (meilleur prix de l’année)

à 3,99 $/lb chez IGA (meilleur prix de l’année) Filet mignon (emb. sous vide) à 11,99 $/lb chez Super C (meilleur prix de l’année)

à 11,99 $/lb chez Super C (meilleur prix de l’année) Filets de truite arc-en-ciel surgelés à 8,99 $/lb (le vendredi 5 mai seulement) chez Metro

à 8,99 $/lb (le vendredi 5 mai seulement) chez Metro Filets de poisson blanc ou de saumon surgelés (emb. de 400 g) à 5,99 $ chez Maxi

à 5,99 $ chez Maxi Fromage en bloc (emb. de 400 g) à 4,44 $ chez Maxi et Walmart

à 4,44 $ chez Maxi et Walmart Jambonneau à 2,49 $/lb chez Provigo

à 2,49 $/lb chez Provigo Pilons de poulet à 1,99 $/lb chez Super C

à 1,99 $/lb chez Super C Poitrines de poulet désossées à 4,99 $/lb chez Metro

à 4,99 $/lb chez Metro Saucisses fraîches (emb. de 375 g) à 2,97 $ chez Walmart (meilleur prix de l’année)

à 2,97 $ chez Walmart (meilleur prix de l’année) Saumon atlantique fumé (emb. de 300 g) à 12,99 $ chez Provigo

à 12,99 $ chez Provigo Sirop d’érable (conserve de 540 ml) à 5,49 $ chez Provigo

LUNDI

POULET ET RONDELLES DE MAÏS STYLE CAJUN

Recette tirée de Zeste

Photo Zeste

Portions : 4

Préparation : 15 min

Cuisson : 25 min

Prix par portion : 2,24 $

▶ Cliquez ce lien pour consulter la recette

BON À SAVOIR !

Ici, je vous propose de remplacer les 4 cuisses de poulet (qui doivent de toute façon être séparées) par 8 hauts de cuisses. Pensez à en faire cuire 4 supplémentaires ainsi qu’un gros épi de maïs (pas besoin de mettre la marinade sèche) : le poulet servira au repas de quesadillas et le maïs à la salade en lunch.

MARDI

ROULADES DE LAITUE ET DE BŒUF À LA THAÏE

Recette tirée de Coup de pouce

Photo Tango Photographie

Portions : 4

Préparation : 15 min

Cuisson : 10 min

Prix par portion : 2,68 $

▶ Cliquez ce lien pour consulter la recette

BON À SAVOIR !

Pour un repas encore moins cher par portion, profitez de l’excellent rabais sur le duo de laitues Boston à 1,99 $ chez Super C.

MERCREDI

QUINOA À LA MANGUE ET AUX CREVETTES

Recette tirée de Zeste

Photo Zeste

Portions : 4

Préparation : 45 min

Cuisson : 10 min

Prix par portion : 4,55 $

▶ Cliquez ce lien pour consulter la recette

BON À SAVOIR !

Vous aurez aussi besoin de faire cuire 3⁄4 tasse de quinoa pour la salade en lunch. Faites d’une pierre deux coups en l’ajoutant à celui de cette recette (une fois cuit, réservez 2 1⁄4 tasses au frigo).

JEUDI

OEUFS MIROIR AUX OIGNONS VERTS

Recette tirée de Coup de pouce

Photo Foodivine Studio

Portions : 4

Préparation : 15 min

Cuisson : 5 min

Prix par portion : 1,39 $

▶ Cliquez ce lien pour consulter la recette

VENDREDI

QUESADILLAS AU POULET

Recette tirée de Recettes du Québec

Photo Recettes du Québec

Portions : 4

Préparation : 10 min

Cuisson : 30 min

Prix par portion : 3,34 $

▶ Cliquez ce lien pour consulter la recette

LUNCH

SALADE DE QUINOA AUX TOMATES ET AU MAÏS

Recette tirée de Coup de pouce

Photo Tango Photographie

Portions : 4

Préparation : 20 min

Cuisson : 12 min

Prix par portion : 1,56 $

▶ Cliquez ce lien pour consulter la recette

BON À SAVOIR !

Pour un repas complet et bien protéiné, je vous propose d’y ajouter une conserve de légumineuses de 540 ml au choix (mon premier choix s’arrêterait sur les haricots noirs). Le prix par portion comprend d’ailleurs cet ajout !

COLLATION

POUDING AU QUINOA

Recette tirée de Coup de pouce

Photo Tango Photographie

Portions : 4

Préparation : 20 min

Cuisson : 12 min

Prix par portion : 0,77 $

▶ Cliquez ce lien pour consulter la recette

BON À SAVOIR !

Comme la mangue est en vedette, je vous propose d’en couper une en dés afin de garnir vos poudings.