Nouvelle offre de pêche dans Charlevoix

Depuis de nombreuses années, la pourvoirie Domaine du lac Brouillard a offert aux amateurs de chasse et de pêche de très belles possibilités dans les montagnes de Charlevoix. Vous aurez droit à une toute nouvelle vision de ce milieu unique avec le groupe de propriétaires qui a pris la relève.

Cinq associés français, qui possèdent une vaste expérience dans le domaine des aventures en plein air, de la pêche et plus, sont maintenant les proprios. Ils proviennent des régions d’Auvergne, de Bourgogne et des Alpes.

« Lors d’une visite à mon cousin Valentin Perrin, qui était venu étudier au cégep de Saint-Félicien en techniques du milieu naturel, je suis tombé en amour avec la grande nature québécoise. C’est ce qui m’a amené à former un groupe pour se lancer dans la grande aventure de la pourvoirie du Domaine du lac Brouillard », d’expliquer le porte-parole du groupe, Adrien Philippon.

« Nous avons découvert ce territoire fantastique et toutes les possibilités d’activités dans Charlevoix. Nous avons décidé d’investir pour le faire progresser et créer de nouvelles aventures. »

C’est ainsi que Charles Thibault, Sébastien Moreau et Charles Moreau sont aussi plongés dans l’aventure.

PROXIMITÉ ET NATURE

Pour ce spécialiste du plein air, qui cherchait à s’installer en pourvoirie au Québec, dès qu’il a vu les montagnes de Charlevoix, il a été charmé.

« Il me manquait vraiment les montagnes. Je suis originaire des Alpes. En arrivant dans Charlevoix, j’ai compris que c’était là que je voulais m’implanter. En visitant la pourvoirie, j’ai vu qu’il y avait des lacs en altitude, de grandeurs différentes, les montagnes, le relief et plus. Je me suis vraiment reconnu sur ce territoire.

« Aussi, nous sommes très près de la route principale, à 20 minutes, avec dans un sens La Malbaie et dans l’autre La Baie. Pour nous, c’est vraiment l’idéal par rapport à ce que nous faisons déjà en France et pour ce que nous voulons faire. »

Présentement, sur la pourvoirie, il y a huit chalets d’hébergement en plan européen, classé quatre étoiles.

« Nous gardons exactement les mêmes activités de chasse et de pêche dans l’un des 14 lacs de la pourvoirie. De ce nombre, un seul est ensemencé. Il se peut qu’on ensemence un deuxième avec de la grosse truite pour faire plaisir aux clients. Tous les autres sont peuplés de truites indigènes. Ils se régénèrent et nous voulons les conserver ainsi. »

Photo fournie par Domaine du lac Brouillard

UNE AUBERGE

Des travaux sont en cours pour la construction d’une auberge.

« Au cœur de nos activités en France, dans la région d’Auvergne, nous avons créé des colonies de vacances qui offrent des séjours avec multiactivités. Lorsque je suis venu avec mon associé Charles et que nous avons constaté le potentiel, nous avons bien compris qu’il fallait développer ce concept.

« Pour ce faire, nous avions besoin d’une auberge, d’autant plus qu’elle va servir pour la motoneige en hiver. Notre programme inclura toutes les activités sur la pourvoirie, mais aussi ailleurs dans la région. Il est question de déplacer les gens vers Tadoussac, Québec, Les Palissades, le Cap Jaseux et plus... »

Pour arriver à réaliser leur développement, ils avaient besoin de cette auberge qui pourra accueillir entre 20 et 40 personnes. Deux groupes de jeunes Français sont déjà attendus cet été. Naturellement, des pêcheurs pourront aussi s’y loger et profiter du territoire pour s’adonner à leur loisir favori. Le service de restauration sera disponible.

« En hiver, cette nouvelle auberge deviendra certainement une destination prisée des amateurs de motoneige, autant québécois que de l’extérieur du pays. »

En arrivant à la pourvoirie du Domaine du lac Brouillard, le groupe a vite compris le potentiel de l’endroit et la valeur de la nature charlevoisienne. Les cinq associés vont développer de nouvelles approches qu’ils maîtrisent déjà très bien et qui connaissent du succès dans leurs autres installations.

Alors, pour profiter de la chasse et de la pêche dans Charlevoix et découvrir de toutes nouvelles activités, la pourvoirie Domaine du lac Brouillard représente une destination de choix.

► Pour en savoir plus : (418) 617-1602 ou domainelacbrouillard.com